«Коньяспор» впервые в истории стал обладателем Кубка Турции по футболу

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Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в Эскишехире, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты «Коньяспора» — 4:1.

«Коньяспор» впервые в своей истории стал победителем Кубка Турции по футболу.