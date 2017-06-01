«Коньяспор» впервые в истории стал обладателем Кубка Турции по футболу
«Коньяспор» в серии пенальти победил «Башакшехир» в финальном матче Кубка Турции по футболу.
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Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в Эскишехире, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты «Коньяспора» — 4:1.
«Коньяспор» впервые в своей истории стал победителем Кубка Турции по футболу.
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