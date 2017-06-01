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1 июня 2017, 1:17 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Остенде» обыграл «Генк» в финале Кубка Бельгии

В финале Кубка Бельгии по футболу «Остенде» на «Верслуйс Арене» обыграл «Генк» со счетом 3:1.

В финале Кубка Бельгии по футболу Остенде на Верслуйс Арене обыграл <span class=error>Генк</span> со счетом 3:1. Увеличить
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В составе победителей голами отметились Джозеф Акпала, Давид Розегнал и Андиле Джали, а у гостей единственный мяч забил Сибе Схрейверс.

Таким образом, «Остенде» в следующем сезоне начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Генк
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