«Остенде» обыграл «Генк» в финале Кубка Бельгии

Все идет к тому, что в новом сезоне мы увидим соперничество двух итальянцев — Массимо Карреры и Роберто Манчини, которого собирается нанять «Зенит». Если это произойдет, следующее «дерби двух столиц» станет их 16-й встречей в карьере и первой, проведенной на тренерской скамейке.