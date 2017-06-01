«Остенде» обыграл «Генк» в финале Кубка Бельгии
В финале Кубка Бельгии по футболу «Остенде» на «Верслуйс Арене» обыграл «Генк» со счетом 3:1.
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В составе победителей голами отметились Джозеф Акпала, Давид Розегнал и Андиле Джали, а у гостей единственный мяч забил Сибе Схрейверс.
Таким образом, «Остенде» в следующем сезоне начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.
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