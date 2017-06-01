Каррера vs Манчини: +4 =6 -5

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ИГРОК vs ИГРОК

Кубок Италии-1988/89, групповой этап

БАРИ — САМПДОРИЯ — 1:1 (1:0)

Голы: Монелли, 43 (1:0). Виалли, 69 (1:1).

«Бари»: А. Маннини, Арменизе, Лозето, Де Трицио, КАРРЕРА, Урбано, Терраченере, Лупо, Ди Дженнаро, Пизиккьо, Монелли. Тренер Сальвемини.

«Сампдория» (Генуя): Бистаццони, Верховод, Ланна, Карбони, Виктор Муньос, Тонинью Серезу, Пари, Доссена, Бономи, Виалли, МАНЧИНИ. Тренер Бошков.

21 сентября 1988 года. Бари. Стадион «Сан-Никола». 22 000 зрителей.

Впервые их пути пересеклись на футбольном поле осенью 1988 года в Кубке Италии. 23-летний Манчини в ту пору уже считался одним из лучших игроков в серии А и забил первый гол Euro-1988 — немцам в матче открытия. Каррера, которому уже исполнилось 24, все еще выступал за клуб серии В. Но их первая встреча закончилась вничью, причем от поражения «Сампдорию» спас не Манчини, а главная звезда генуэзцев Джанлука Виалли. Роберто же приберег свои голы до решающих стадий: в полуфинале он забьет два «Аталанте», а в победной решающей встрече поразит ворота «Наполи».

Серия А-1989/90, 3-й тур

САМПДОРИЯ — БАРИ — 0:0

«Сампдория» (Генуя): Пальюка, Катанец, Верховод, Карбони, Пеллегрини, М. Маннини, Пари, Доссена (Ломбардо, 46), Тонинью Серезу (Сальсано, 78), Виалли, МАНЧИНИ. Тренер Бошков.

«Бари»: А. Маннини, Лозето, Лоренцо, КАРРЕРА, Брамбати, Терраченере, Жерсон, Ди Дженнаро, Майелларо, Жуау Паулу (Перроне, 38), Монелли (Урбано, 80). Тренер Сальвемини.

Наказания: Катанец, КАРРЕРА, Майелларо, Монелли (предупреждения).

3 сентября 1989 года. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 20 754 зрителей.

В серии А будущие тренеры «Спартака» и «Зенита» тоже начали с ничьей между собой, а Каррера получил первую желтую карточку на высшем итальянском уровне. Всего в дебютном сезоне их наберется девять, и этот «рекорд» он так и не побьет.

Серия А-1989/90, 19-й тур

БАРИ — САМПДОРИЯ — 0:2 (0:0)

Голы: МАНЧИНИ, 54 — с пенальти (0:1). Ломбардо, 79 (0:2).

«Бари»: А. Маннини, Лозето, Черамикола, КАРРЕРА, Урбано (Брамбати, 72), Терраченере, Жерсон, Карбоне (Фьоретти, 69), Скарафони, Перроне, Жуау Паулу. Тренер Сальвемини.

«Сампдория» (Генуя): Пальюка, Ланна, Катанец, Верховод, Сальсано, Инверницци (Карбони, 88), Пари, Ломбардо, Доссена, Тонинью Серезу, МАНЧИНИ. Тренер Бошков.

Наказания: Скарафони, Верховод, Тонинью Серезу (предупреждения).

14 января 1990 года. Бари. Стадион «Делла Виттория». 23 946 зрителей.

Домашние матчи того сезона «Бари» проводил на резервной арене, поскольку «Сан-Николу» готовили к чемпионату мира. «Делла Виттория» принесла Манчини удачу: он открыл счет с пенальти.

Серия А-1990/91, 13-й тур

БАРИ — САМПДОРИЯ — 1:1 (1:1)

Голы: Ломбардо, 8 (0:1). Рэдучою, 28 (1:1).

«Бари»: Бьято, Маккоппи (Коломбо, 27), КАРРЕРА, Брамбати, Терраченере, Лупо, Жерсон, Ди Дженнаро, Кукки (Ди Кара, 46), Рэдучою, Жуау Паулу. Тренер Сальвемини.

«Сампдория» (Генуя): Пальюка, Пеллегрини, М. Маннини, Верховод, И. Бонетти, Пари, Ломбардо, Доссена, Михайличенко, Виалли, МАНЧИНИ. Тренер Бошков.

Наказания: КАРРЕРА, Брамбати, Терраченере, Маннини, Бонетти (предупреждения).

16 декабря 1990 года. Бари. Стадион «Сан-Никола». 36 462 зрителя.

Следующее свидание состоялось почти через год, теперь уже на «Сан-Николе». Манчини проводил не лучший свой сезон, забив в 12 турах лишь 4 мяча. Не смог он огорчить и Карреру, который вновь не обошелся без предупреждения, но при этом был назван прессой наравне с Рэдучою лучшим в составе «Бари». За «Сампдорию» играл, и тоже на «отлично», Алексей Михайличенко, единственный пока футболист из нашей страны, участвовавший во встречах Манчини — Каррера.

Серия А-1990/91, 30-й тур

САМПДОРИЯ — БАРИ — 3:2 (2:0)

Голы: Верховод, 41 (1:0). МАНЧИНИ, 45 (2:0). Лозето, 64 (2:1). Виалли, 75 — с пенальти (3:1). Кукки, 79 (3:2).

«Сампдория» (Генуя): Пальюка, М. Маннини, Ланна, Верховод, Инверницци, И. Бонетти, Пари, Ломбардо (Бранка, 67), Доссена, Виалли, МАНЧИНИ. Тренер Бошков.

«Бари»: Альберга, КАРРЕРА, Брамбати, Лозето, Терраченере, Паренте, Жерсон, Майелларо, Кукки, Сода, Жуау Паулу. Тренер Сальвемини.

Наказания: Бонетти, Брамбати, Лозето (предупреждения).

21 апреля 1991 года. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 49 778 зрителей.

В очередной игре отметились оба. Манчини перед перерывом закрутил мяч со штрафного в девятку, а Каррера в середине второго тайма уронил в штрафной Виалли и «заработал» 11-метровый. Тем не менее, игру Массимо в целом вновь оценили хорошо. Неудивительно, что уже через несколько недель в его жизни наступили большие перемены.

Серия А-1991/92, 14-й тур

САМПДОРИЯ — ЮВЕНТУС — 1:0 (1:0)

Гол: Катанец, 23.

«Сампдория» (Генуя): Пальюка, М. Маннини, Ланна, Д. Бонетти, Катанец, И. Бонетти (Силас, 65), Пари, Ломбардо, Тонинью Серезу (Бузо, 89), Виалли, МАНЧИНИ. Тренер Бошков.

«Ювентус» (Турин): Таккони, КАРРЕРА, Жулиу Сезар, Ройтер, Колер, Алессио, Марокки (Корини, 81), де Агостини (Луппи, 72), Ди Канио, Казираги, Р. Баджо. Тренер Трапаттони.

Наказания: Ланна, Д. Бонетти, КАРРЕРА (предупреждения).

15 декабря 1991 года. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 37 808 зрителей.

Теперь Массимо противостоял Роберто в футболке «Юве», в обойме с чемпионами мира-90 Ройтером и Колером. И, не мешкая, пополнил свою коллекцию желтых карточек. К тому времени «Сампдория» уже вела: югослав Катанец, перепрыгнув Жулиу Сезара, замкнул стандартную подачу Манчини. Счет в дальнейшем мог скорее стать 2:0, чем 1:1, но Колер успел выбить мяч из пустых ворот.

Серия А-1992/93, 15-й тур

САМПДОРИЯ — ЮВЕНТУС — 1:1 (1:1)

Голы: Ломбардо, 5 (1:0). Меллер, 36 (1:1).

«Сампдория» (Генуя): Пальюка, М. Маннини, Ланна, Уокер, Верховод, Серена, Югович, И. Бонетти (Кьеза, 46), Корини, Ломбардо (Бертарелли, 87), МАНЧИНИ. Тренер Эрикссон.

«Ювентус» (Турин): Перуцци, КАРРЕРА, Колер, Галиа, Марокки, Меллер (Де Марки, 72), Торричелли, Ди Канио, Виалли, Д. Баджо (Раванелли, 78), Р. Баджо. Тренер Трапаттони.

Наказания: Корини (предупреждение).

10 января 1993 года. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 38 590 зрителей.

Очередной матч был примечателен визитом в Геную Виалли, перешедшего накануне сезона в «Юве». Выглядел он блекло, а лучшими полевыми игроками, как бывало уже не раз, опять признали Манчини и Карреру, который в эпизоде с голом Ломбардо примчался со своего края в центр и опоздал на самую малость, а больше никуда не опаздывал. Превзошел его лишь Анджело Перуцци, спасший «Ювентус» от разгромного поражения.

Серия А-1992/93, 32-й тур

ЮВЕНТУС — САМПДОРИЯ — 1:1 (0:1)

Голы: Югович, 4 (0:1). Платт, 47 (1:1).

«Ювентус» (Турин): Перуцци, КАРРЕРА, Жулиу Сезар, Меллер, Де Марки (Ди Канио, 70), Платт, Конте, Торричелли, Виалли (Марокки, 75), Д. Баджо, Р. Баджо. Тренер Трапаттони.

«Сампдория» (Генуя): Нучари, М. Маннини, Ланна, Саккетти, Уокер, Верховод, Югович, Инверницци (Серена, 90), И. Бонетти, Ломбардо, МАНЧИНИ (Бертарелли, 81). Тренер Эрикссон.

Наказания: Меллер, Маннини, Инверницци (предупреждения).

23 мая 1993 года. Турин. Стадион «Комунале». 44 956 зрителей.

Во втором круге Джованни Трапаттони решил «разменять» Карреру на самого опасного нападающего генуэзцев. В результате обоих практически не было видно на поле, а Свен-Еран Эрикссон не дал Манчини доиграть матч до конца.

Серия А-1993/94, 3-й тур

ЮВЕНТУС — САМПДОРИЯ — 3:1 (1:1)

Голы: Гуллит, 27 (0:1). Конте, 28 (1:1). Баджо, 47 (2:1). Меллер, 64 (3:1).

«Ювентус» (Турин): Перуцци, Фортунато (Марокки, 35), КАРРЕРА, Жулиу Сезар, Поррини, Меллер (Галиа, 79), Ди Ливио, Конте, Торричелли, Раванелли, Р. Баджо. Тренер Трапаттони.

«Сампдория» (Генуя): Пальюка, Буккьони, М. Маннини, Верховод, Серена (Бертарелли, 70), Росси, Югович, Эвани, Ломбардо (Сальсано, 48), Гуллит, МАНЧИНИ. Тренер Эрикссон.

Наказания: Конте, Торричелли, Буккьони (предупреждения).

8 сентября 1993 года. Турин. Стадион «Комунале». 46 238 зрителей.

Худший матч Карреры из всех, здесь собранных. Он то и дело ошибался в простых ситуациях, Гуллит просто защитника выставил неумехой, превратив борьбу у ворот после наброса Манчини в голевой момент. Роберто же, кроме этого паса, ничем не блеснул, играл крайне нервозно, в общем, провалился.

Серия А-1993/94, 20-й тур

САМПДОРИЯ — ЮВЕНТУС — 1:1 (1:0)

Голы: Ломбардо, 28 — с пенальти (1:0). Раванелли, 81 (1:1).

«Сампдория» (Генуя): Пальюка, М. Маннини, Саккетти, Верховод, Серена, Югович, Платт (Сальсано, 80), Эвани, Ломбардо, Гуллит, МАНЧИНИ (Бертарелли, 47). Тренер Эрикссон.

«Ювентус» (Турин): Перуцци, Нотари, Фортунато (Галиа, 65), КАРРЕРА (Марокки, 54), Поррини, Конте, Ди Ливио, Торричелли, Меллер, Раванелли, Р. Баджо. Тренер Трапаттони.

Наказания: Саккетти, Баджо, Сальсано (предупреждения).

23 января 1994 года. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 39 735 зрителей.

На 28-й минуте Каррера снес Манчини вблизи ворот и Ломбардо вновь забил «Ювентусу». На этом их достижения оказались исчерпаны: Манчини заменили из-за повреждения вскоре после перерыва, Карреру — еще через семь минут. Непонятно, откуда выкопали судью Чессарини, не назначившего, по меньшей мере, четыре 11-метровых, причем в обе стороны.

Серия А-1994/95, 21-й тур

САМПДОРИЯ — ЮВЕНТУС — 0:1 (0:0)

Гол: Виалли, 80.

«Сампдория» (Генуя): Дзенга, Верховод, Серена, Михайлович, Росси, Ломбардо, Масперо (Беллуччи, 82), Эвани, Югович, Гуллит, МАНЧИНИ. Тренер Эрикссон.

«Ювентус» (Турин): Перуцци, Феррара, КАРРЕРА, Колер, Марокки, Торричелли, Ди Ливио (Поррини, 85), Дешам, Виалли, Дель Пьеро (Ярни, 71), Раванелли. Тренер Липпи.

Наказания: Михайлович (предупреждение).

26 февраля 1995 года. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 35 000 зрителей.

Последняя встреча «в верхах», на уровне лучших клубов Европы, окончилась в пользу Карреры и его команды, которую теперь тренировал Марчелло Липпи.

Серия А-1996/97, 23-й тур

АТАЛАНТА — САМПДОРИЯ — 4:0 (2:0)

Голы: Индзаги, 19 (1:0). Индзаги, 28 — с пенальти (2:0). Морфео, 67 — с пенальти (3:0). Индзаги, 90 (4:0).

«Аталанта» (Бергамо): Пинато, КАРРЕРА, Миркович, Соттил (Рустико, 80), Фольо, Россини, Морфео (Перссон, 70), Галло, Сгро (Карбоне, 77), Лентини, Ф. Индзаги. Тренер Мондонико.

«Сампдория» (Генуя): Феррон, Саккетти, Баллери, Пезарези, Михайлович, Инверницци (Сальсано, 70), Легль, Карембе, Верон (Вергассола, 76), МАНЧИНИ (Карпарелли, 70), Монтелла. Тренер Эрикссон.

Наказания: Миркович, Россини, Галло, Сгро, Индзаги, Саккетти, Инверницци, МАНЧИНИ (предупреждения). Михайлович, 27 (удаление).

9 марта 1997 года. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 21 500 зрителей.

Заскучавший в «Сампдории» Манчини играл все хуже и хуже, надеясь на трансфер, и матч в Бергамо, куда летом 1996-го переехал Каррера, ему, мягко говоря, не удался. Он схлопотал предупреждение, а когда счет стал 3:0, его заменили. Зато Массимо источал такую уверенность и свежесть, что газетчики сошлись во мнении: к 33-летнему защитнику пришла вторая молодость. Ну, а «Сампдория» предстала необычайно беспомощной.

Серия А-1997/98, 6-й тур

ЛАЦИО — АТАЛАНТА — 0:2 (0:2)

Голы: Соттил, 33 (0:1). Дундьерски, 45 (0:2).

«Лацио» (Рим): Маркеджани, Д. Лопес, Фавалли, Неста, Панкаро (Рамбауди, 69), Фузер, Недвед, Югович, Альмейда (Казираги, 46), Синьори, МАНЧИНИ (Бокшич, 59). Тренер Эрикссон.

«Аталанта» (Бергамо): Фонтана, КАРРЕРА, Миркович, Соттил, Фольо, Рустико, Боначина, Дундьерски, Галло (Энгларо, 72), Сгро (Мутарелли, 76), Качча (Карбоне, 89). Тренер Мондонико.

Наказания: Фавалли, Неста, Фольо, Рустико, Боначина, Дундьерски, Галло (предупреждения). Фольо, 59 (удаление).

18 октября 1997 года. Рим. Олимпийский стадион. 40 000 зрителей.

Последнее свидание в качестве футболистов, после которого Каррера вырвался вперед в их «очном споре»: четыре победы при шести ничьих и трех поражениях. Манчини вновь был худшим, отыграл ровно час и уступил место Бокшичу. Глядя на фрагменты двух последних встреч, трудно поверить, что в конце того года Роберто завоевал титул лучшего футболиста Италии. Впрочем, перейдя в «Лацио», он и в самом деле засверкал ярче прежнего — но только не напротив Карреры. Массимо же — вот ведь парадокс, — по итогам сезона отправился с «Аталантой» в серию В.

ИГРОК vs ТРЕНЕР

Серия А-2001/02, 3-й тур

ФИОРЕНТИНА — АТАЛАНТА — 3:1 (2:1)

Голы: Нуну Гомеш, 2 (1:0). Ринальди, 3 (1:1). Кьеза, 12 (2:1). Кьеза, 81 (3:1).

«Фиорентина»: Тальялатела, Адани, Моретти, Ваноли, Коис, Ди Ливио, Морфео (Росси, 83), Аморозо, Баронио (Амарал, 73), Кьеза (Агостини, 85), Нуну Гомеш. Тренер МАНЧИНИ.

«Аталанта» (Бергамо): Таиби, Беллини (Саудати, 59), Паганин, Дзаури, КАРРЕРА, Ринальди, Берретта, Дзенони, Дони, Россини (Коломбо, 73), Командини. Тренер Вавассори.

Наказания: Морфео, Паганин, Дзаури, Ринальди, Дони (предупреждения).

16 сентября 2001 гола. Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 13 815 зрителей.

Они увиделись четыре года спустя, когда Манчини дебютировал на тренерском поприще, возглавив «Фиорентину». Увы, лучшие годы Карреры давно остались позади, и в этот вечер он был беспомощен против молодых форвардов «фиалок». «Счет» сравнялся….

Серия А-2002/03, 9-й тур

АТАЛАНТА — ЛАЦИО — 0:1 (0:1)

Гол: Сезар, 24.

«Аталанта» (Бергамо): Таиби, Зала, Дзаури, Натали, КАРРЕРА, Фольо, Берретта, Пинарди (Бьянки, 46), Гаутьери (Пиа, 46), Дзенони, Россини (Дабо, 66). Тренер Вавассори.

«Лацио» (Рим): Маркеджани, Михайлович, Фернанду Коуту, Стам, Сезар, Станкович, Фьоре, Симеоне (Кастроман, 63), Джанникедда, К. Лопес (С. Индзаги, 71), Корради (Фавалли, 87). Тренер МАНЧИНИ.

Наказания: Дзаури, Джанникедда, Кастроман (предупреждения).

6 октября 2002 года. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 14 158 зрителей.