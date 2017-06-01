В Бразилии 38-летний вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве
Бразильский голкипер «Фигейренсе» Фабио Гонсалвес провалил первый официальный матч за новую команду.
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Видимо, что-то случилось...
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В игре 4-го тура бразильской Серии В против «Итуиутабы» (0:2) вратарь пропустил два мяча в первом тайме.
Второй гол был забит на пятой компенсированной к первому тайму минуте, а в первом эпизоде Фабио ошибся на выходе и пропустил после удара с центра поля.
38-летний футболист в перерыве игры взял такси и покинул стадион,
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