В Бразилии 38-летний вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве

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В игре 4-го тура бразильской Серии В против «Итуиутабы» (0:2) вратарь пропустил два мяча в первом тайме.

Второй гол был забит на пятой компенсированной к первому тайму минуте, а в первом эпизоде Фабио ошибся на выходе и пропустил после удара с центра поля.