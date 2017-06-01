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1 июня 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Бразилии 38-летний вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве

Бразильский голкипер «Фигейренсе» Фабио Гонсалвес провалил первый официальный матч за новую команду.

Бразильский голкипер Фигейренсе <span class=error>Фабио</span> Гонсалвес провалил первый официальный матч за новую команду. Увеличить
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В игре 4-го тура бразильской Серии В против «Итуиутабы» (0:2) вратарь пропустил два мяча в первом тайме.

Второй гол был забит на пятой компенсированной к первому тайму минуте, а в первом эпизоде Фабио ошибся на выходе и пропустил после удара с центра поля.

38-летний футболист в перерыве игры взял такси и покинул стадион, из-за чего «Фигейренсе» пришлось использовать первую замену уже в перерыве. Впоследствии Фабио извинился за свой поступок, но тренерский штаб больше не рассчитывает на этого голкипера и намерен найти другого вратаря.
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