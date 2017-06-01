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В заключительном туре «Александрия» сыграла вничью с «Шахтером» и стала последним участником Лиги Европы от Украины. В других матчах чемпионского раунда «Динамо» обыграло «Черноморец», который остался без еврокубков, а «Заря» одолела «Олимпик».

Таким образом, Украину в Лиге чемпионов представят чемпион «Шахтер» и вице-чемпион «Динамо». В Лиге Европы выступят «Заря», «Олимпик» и «Александрия». В первый дивизион вылетели «Днепр» и «Волынь», чей матч сегодня не был доигран из-за поведения болельщиков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

Чемпионская группа

10-й тур

«Динамо» — «Черноморец» — 1:1 (1:0).

«Заря» — «Олимпик» — 2:0 (1:0).

«Александрия» — «Шахтер» — 1:1 (1:1).

Группа вылета

«Сталь» — «Ворскла» — 0:0.

«Карпаты» — «Звезда» — 2:1 (1:1).