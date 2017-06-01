«Александрия» вышла в Лигу Европы, «Черноморец» — нет
Завершился чемпионат Украины сезона-2016/17.
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В заключительном туре «Александрия» сыграла вничью с «Шахтером» и стала последним участником Лиги Европы от Украины. В других матчах чемпионского раунда «Динамо» обыграло «Черноморец», который остался без еврокубков, а «Заря» одолела «Олимпик».
Таким образом, Украину в Лиге чемпионов представят чемпион «Шахтер» и
Чемпионат Украины
Чемпионская группа
10-й тур
«Динамо» — «Черноморец» — 1:1 (1:0).
«Заря» — «Олимпик» — 2:0 (1:0).
«Александрия» — «Шахтер» — 1:1 (1:1).
Группа вылета
«Сталь» — «Ворскла» — 0:0.
«Карпаты» — «Звезда» — 2:1 (1:1).
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