«Риека» победила загребское «Динамо» в финале Кубка Хорватии по футболу

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Встреча, прошедшая в среду в Вараждине, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Марио Гавранович (24-я и 46-я минуты) и Дарио Зупарич (73). У «Динамо» отличился Даниэль Ольмо (37).

«Риека» в четвертый раз в истории стала обладателем Кубка Хорватии.