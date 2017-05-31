Санетти подтвердил, что «Интер» близок к назначению Спаллетти

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«Да, мы близки к подписанию контракта со Спаллетти», — цитирует Санетти World Soccer.

По неофициальным данным, Спаллетти был предложен трёхлетний контракт с окладом в € 4 млн за сезон. Лучано Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года и покинул занимаемую должность на этой неделе. Под его руководством римляне выиграли серебряные медали чемпионата Италии.