Санетти подтвердил, что «Интер» близок к назначению Спаллетти
Вице-президент «Интера» и бывший капитан миланской команды Хавьер Санетти подтвердил, что клуб близок к назначению экс-главного тренера «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти.
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«Да, мы близки к подписанию контракта со Спаллетти», — цитирует Санетти World Soccer.
По неофициальным данным, Спаллетти был предложен трёхлетний контракт с окладом в € 4 млн за сезон. Лучано Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года и покинул занимаемую должность на этой неделе. Под его руководством римляне выиграли серебряные медали чемпионата Италии.
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