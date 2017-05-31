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31 мая 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Санетти подтвердил, что «Интер» близок к назначению Спаллетти

Вице-президент «Интера» и бывший капитан миланской команды Хавьер Санетти подтвердил, что клуб близок к назначению экс-главного тренера «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти.

<nobr>Вице-президент</nobr> <span class=error>Интера</span> и бывший капитан миланской команды <span class=error>Хавьер</span> <span class=error>Санетти</span> подтвердил что клуб близок к назначению <nobr>экс-главного</nobr> тренера Зенита и <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span>. Увеличить
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«Да, мы близки к подписанию контракта со Спаллетти», — цитирует Санетти World Soccer.

По неофициальным данным, Спаллетти был предложен трёхлетний контракт с окладом в € 4 млн за сезон. Лучано Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года и покинул занимаемую должность на этой неделе. Под его руководством римляне выиграли серебряные медали чемпионата Италии.

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