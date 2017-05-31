«Ференцварош» в 23-й раз выиграл Кубок Венгрии, экс-хавбек «Анжи» провел весь матч
«Ференцварош» стал обладателем Кубка Венгрии.
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В финальном матче клуб в серии пенальти одолел «Вашаш». Полный поединок провел бывший хавбек «Анжи» Амаду Мутари.
Для «Ференцвароша» это третий Кубок страны подряд и рекордный 23-й в истории.
Кубок Венгрии
Финал
«Вашаш» — «Ференцварош» — 1:1 (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 4:5.
Голы: Варга, 26 (0:1). Кулчар, 47 (1:1).
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