Тьфу на тебя, Алексис Санчес! 20 трансферов, которые могут помочь Венгеру

«За такой финал можно простить всё!»

Наверняка такая мысль разок, да промелькнула в голове у болельщиков «Арсенала», когда их любимая команда устраивала шоу сезона в последнем матче Кубка Англии на «Уэмбли». Стэн Кронке, владеющий контрольным пакетом акций клуба, наверняка думал так же. Как и обладатель 30% акций Алишер Усманов. Но вот прошла почти неделя, страсти поутихли, эйфория сошла на нет, и у многих возникнет логичный и назревший вопрос: а что дальше?

Прежде всего, «Арсеналу» надо определиться, кто будет рулить клубом в ближайшие несколько лет. Алишер Усманов уже не в первый раз изъявляет желание выкупить большую часть акций клуба. Что из этого всего выйдет — тайна за семью печатями. Может быть, новый владелец ограничится тем, что будет дарить IPhone 7 авторам самых креативных баннеров на «Эмирейтс», а может, в корне изменит всю трансферную политику клуба. В любом случае, перво-наперво в клубе должны решить, в каком векторе будет развиваться бренд и каковы задачи на следующий сезон: стать чемпионами или вновь просто побороться за высокие места?

Если всё пойдёт по старому намеченному маршруту, «Арсенал» ждут большие перемены. Если по первому — тоже. Только в другом направлении. Ежели «пушкари» вновь сами отрекутся от больших притязаний, то вновь смогут пачками выписывать Пересов и Эль-Ненни из клубов-середняков. А вот если владельцы клуба всё-таки распахнут широкую мошну….

Кто нужен

После окончания сезона Антонио Конте заявил, что у «МЮ», «МС», «Тоттенхэма» и «Арсенала» был более сильный состав, чем у «Челси». И в принципе был прав. Практически все те же люди, которые мучились под руководством Моуринью в прошлом сезоне, в этом разорвали в АПЛ всех. В составе «Арсенала» есть две большие звезды в расцвете сил и целый ряд исполнителей, которые по своим умениям если и уступают футболистам тех же амплуа из «Челси», то ненамного. И в недавнем матче это было наглядно видно.

Тем не менее, в «Арсенале» есть несколько позиций, требующих усиления в случае того, если перед клубом всё-таки будут поставлены максимальные задачи на следующий сезон. Стоит сделать поправку на то, что в следующем сезоне команда не примет участия в Лиге чемпионов, а значит, с приобретением звёзд даже при возможности и желании раскошелиться будут проблемы.

Вратарь

В первую очередь, Венгеру предстоит разобраться со вратарской позицией. Вряд ли кто-то сомневается в профессиональных качествах Петра Чеха, но в прошедшем сезоне его вряд ли можно было причислить к лучшим вратарям Европы, в число которых он входил не так уж давно. Давид Оспина — надёжный сменщик, но игрок не экстраординарных возможностей. Если «Арсенал» решит укрепить вратарскую позицию, самым очевидным вариантом видится Бернд Лено из «Байера», уже давно вышедший на мировой уровень.

Защита

В кои-то веки у «Арсенала» появилась пара надёжных защитников — к Косьельни и Мустафи было мало претензий по ходу сезона, но в случае их травм у «канониров» могут быть большие проблемы. Роб Холдинг — талантливый, но пока ещё сыроватый исполнитель. Пер Мертезакер больше лечится, чем играет, а Габриэл Паулиста зачастую просто не тянет топ-уровень. Если «Арсенал» и в следующем сезоне продолжит играть по схеме в три защитника, усиление будет просто необходимо. Из вариантов, лежащих на поверхности — Вирджилван Дейк, Виктор Линделёф или Эмерик Лапорт, за которыми уже гоняются половина топ-команд Европы. Есть и не самые очевидные, но надёжные и интересные кандидаты — скала из «Наполи» Калиду Кулибали или сербский центрдеф «Торино» Никола Максимович.

С краями обороны, или же латералями, всё ещё сложнее. Неизвестно, сможет ли провести и следующий сезон на том же уровне Начо Монреаль, вряд ли вдруг станет невероятно стабилен Киран Гиббс. И главное — уйдёт ли Эктор Бельерин. В любом случае, «Арсеналу» будет кем подстраховаться в случае чего. Само собой, за деньги. На левом фланге в «Бенфике» феерит другой воспитанник «Барселоны» Алехандро Гримальдо, которого каталонцы уже подумывают вернуть обратно, классный сезон провёл защитник «Халла» Эндрю Робертсон. А вот в случае ухода Бельерина «Арсеналу» предстоит серьёзно покопаться на трансферном рынке — футболистов формата Эктора в современном футболе всё меньше, и они очень востребованы.

Полузащита

В центре поля всё более-менее предсказуемо. Аарон Рэмси продемонстрировал, что может несколько сезонов подряд выдавать стабильные выступления. А вот Гранит Джака должного впечатления так и не произвёл, чередуя выдающиеся игры с откровенно провальными. В любом случае, «Арсеналу» нужен умеющий отбирать мяч футболист, который не просто навяжет борьбу за место в основе, а сможет стать лидером в центре поля. В спасителя могут превратиться Марек Гамшик, его партнёр по «Наполи» Пётр Зелиньски или кто-то из восходящих французских звёзд — Корентин Толиссо/АдриенРабьо. Не самым очевидным, но перспективным вариантом смотрится превращающийся на скамейке «Баварии» в маринованный огурец Ренату Саншеш. Но идеальным кандидатом для «канониров» стал бы опорник «Монако» Фабиньо, умеющий на поле всё.

Ах, да. На покупку любого из этих парней придётся серьёзно раскошелиться.

Нападение

Ну и самое вкусное. Здесь — просто гадание на кофейной гуще.

Если Санчес и Озил всё же согласятся за солидную прибавку к зарплате отложить паковку чемоданов ещё на год, проблем в этой зоне у команды не будет. Ежели всё-таки да… Ух, на вырученные средства выбор у Венгера будет большой. Просто скажем, что недавно заявил о желании покинуть «Лестер» Рияд Марез, готов сделать шаг вперёд в своей карьере Набиль Фекир, можно воспользоваться неопределённой ситуацией вокруг Усмана Дембеле или же сосредоточиться на покупке одного из главных креативщиков «Монако» Тома Лемара.

Что касается линии нападения, то здесь всё предельно ясно. «Арсеналу» нужен форвард мирового уровня. При всей симпатии к Оливье Жиру, до него он не дотягивает. А Данни Уэлбек, кажется, будет вечно ходить в подающих большие надежды. Тут у «Арсенала» также солидный выбор, однако самыми очевидными вариантами видятся Александр Ляказетт из «Лиона» или звезда «Аякса» Каспер Дольберг.

Конечно, всё это лишь журналистские домыслы. А как будет на деле — узнаем уже совсем скоро.

В любом случае, «Арсенал» будет вынужден стать одним из самых активных участников летнего трансферного окна. Вне зависимости от своих желаний. А Арсен Венгер ещё как минимум год будет продолжать дело своей жизни, оставаясь одной из тех немногих оставшихся нитей, связывающих нас со старым добрым футболом 90-х.