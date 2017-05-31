Тьфу на тебя, Алексис Санчес! 20 трансферов, которые могут помочь Венгеру
Акционер «Арсенала» Алишер Усманов говорит, что продлившему контракт Венгеру нужна поддержка боссов клуба. И, соответственно, трансферы.
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«За такой финал можно простить всё!»
Наверняка такая мысль разок, да промелькнула в голове у болельщиков «Арсенала», когда их любимая команда устраивала шоу сезона в последнем матче Кубка Англии на «Уэмбли». Стэн Кронке, владеющий контрольным пакетом акций клуба, наверняка думал так же. Как и обладатель 30% акций Алишер Усманов. Но вот прошла почти неделя, страсти поутихли, эйфория сошла на нет, и у многих возникнет логичный и назревший вопрос: а что дальше?
Прежде всего, «Арсеналу» надо определиться, кто будет рулить клубом в ближайшие несколько лет. Алишер Усманов уже не в первый раз изъявляет желание выкупить большую часть акций клуба. Что из этого всего выйдет — тайна за семью печатями. Может быть, новый владелец ограничится тем, что будет дарить IPhone 7 авторам самых креативных баннеров на «Эмирейтс», а может, в корне изменит всю трансферную политику клуба. В любом случае,
Если всё пойдёт по старому намеченному маршруту, «Арсенал» ждут большие перемены. Если по первому — тоже. Только в другом направлении. Ежели «пушкари» вновь сами отрекутся от больших притязаний, то вновь смогут пачками выписывать Пересов и
Кто нужен
После окончания сезона Антонио Конте заявил, что у «МЮ», «МС», «Тоттенхэма» и «Арсенала» был более сильный состав, чем у «Челси». И в принципе был прав. Практически все те же люди, которые мучились под руководством Моуринью в прошлом сезоне, в этом разорвали в АПЛ всех. В составе «Арсенала» есть две большие звезды в расцвете сил и целый ряд исполнителей, которые по своим умениям если и уступают футболистам тех же амплуа из «Челси», то ненамного. И в недавнем матче это было наглядно видно.
Тем не менее, в «Арсенале» есть несколько позиций, требующих усиления в случае того, если перед клубом
Вратарь
В первую очередь, Венгеру предстоит разобраться со вратарской позицией. Вряд ли
Защита
В
С краями обороны, или же латералями, всё ещё сложнее. Неизвестно, сможет ли провести и следующий сезон на том же уровне Начо Монреаль, вряд ли вдруг станет невероятно стабилен Киран Гиббс. И главное — уйдёт ли Эктор Бельерин. В любом случае, «Арсеналу» будет кем подстраховаться в случае чего. Само собой, за деньги. На левом фланге в «Бенфике» феерит другой воспитанник «Барселоны» Алехандро Гримальдо, которого каталонцы уже подумывают вернуть обратно, классный сезон провёл защитник «Халла» Эндрю Робертсон. А вот в случае ухода Бельерина «Арсеналу» предстоит серьёзно покопаться на трансферном рынке — футболистов формата Эктора в современном футболе всё меньше, и они очень востребованы.
Полузащита
В центре поля всё
Ах, да. На покупку любого из этих парней придётся серьёзно раскошелиться.
Нападение
Ну и самое вкусное. Здесь — просто гадание на кофейной гуще.
Если Санчес и Озил всё же согласятся за солидную прибавку к зарплате отложить паковку чемоданов ещё на год, проблем в этой зоне у команды не будет. Ежели
Что касается линии нападения, то здесь всё предельно ясно. «Арсеналу» нужен форвард мирового уровня. При всей симпатии к Оливье Жиру, до него он не дотягивает. А Данни Уэлбек, кажется, будет вечно ходить в подающих большие надежды. Тут у «Арсенала» также солидный выбор, однако самыми очевидными вариантами видятся Александр Ляказетт из «Лиона» или звезда «Аякса» Каспер Дольберг.
Конечно, всё это лишь журналистские домыслы. А как будет на деле — узнаем уже совсем скоро.
В любом случае, «Арсенал» будет вынужден стать одним из самых активных участников летнего трансферного окна. Вне зависимости от своих желаний. А Арсен Венгер ещё как минимум год будет продолжать дело своей жизни, оставаясь одной из тех немногих оставшихся нитей, связывающих нас со старым добрым футболом 90-х.
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