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В ответном матче 1/8 финала подопечные Андре Виллаш-Боаша обыграли «Цзянсу Сунин» — 3:2. Победный мяч на 4-й добавленной минуте провел экс-форвард «Зенита» Халк. В эпизоде с первым голом бразилец отметился голевой передачей. Полный поединок провел бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов. Первая игра также завершилась победой шанхайцев со счетом 2:1.

Также в ¼ финала турнира пробились «Аль-Айн», «Аль-Ахли» (оба — ОАЭ), «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай), «Кавасаки Фронтале», «Урава Рэдс» (оба — Япония), «Персеполис» (Иран) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).