«Шанхай Шанган» — в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов, Халк забил и отдал пас
Китайский «Шанхай Шанган» вышел в ¼ финала азиатской Лиги чемпионов.
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В ответном матче 1/8 финала подопечные Андре
Также в ¼ финала турнира пробились «Аль-Айн», «Аль-Ахли» (оба — ОАЭ), «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай), «Кавасаки Фронтале», «Урава Рэдс» (оба — Япония), «Персеполис» (Иран) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
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