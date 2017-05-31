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31 мая 2017, 22:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Шанхай Шанган» — в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов, Халк забил и отдал пас

Китайский «Шанхай Шанган» вышел в ¼ финала азиатской Лиги чемпионов.

Китайский Шанхай <span class=error>Шанган</span> вышел в ¼ финала азиатской Лиги чемпионов. Увеличить
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В ответном матче 1/8 финала подопечные Андре Виллаш-Боаша обыграли «Цзянсу Сунин» — 3:2. Победный мяч на 4-й добавленной минуте провел экс-форвард «Зенита» Халк. В эпизоде с первым голом бразилец отметился голевой передачей. Полный поединок провел бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов. Первая игра также завершилась победой шанхайцев со счетом 2:1.

Также в ¼ финала турнира пробились «Аль-Айн», «Аль-Ахли» (оба — ОАЭ), «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай), «Кавасаки Фронтале», «Урава Рэдс» (оба — Япония), «Персеполис» (Иран) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
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