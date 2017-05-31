Сергей Ребров объявил об уходе с поста наставника киевского «Динамо»
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров сообщил, что покидает свой пост, сообщает Sportarena.com.
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Об этом 42-летний специалист сообщил на сегодняшней
Также сообщается, что вероятно, сегодня будет объявлено имя нового главного тренера «Динамо». Им может стать бывший полузащитник клуба Александр Хацкевич, который ранее возглавлял молодёжную команду киевлян, а после этого работал в сборной Беларуси.
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