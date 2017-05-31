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31 мая 2017, 21:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сергей Ребров объявил об уходе с поста наставника киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров сообщил, что покидает свой пост, сообщает Sportarena.com.

Сергей Ребров объявил об уходе с поста наставника киевского Динамо - Фото Увеличить
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Об этом 42-летний специалист сообщил на сегодняшней пресс-конференции после домашнего матча 10-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» (2:1). Контракт Реброва с киевским клубом истекает летом, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Также сообщается, что вероятно, сегодня будет объявлено имя нового главного тренера «Динамо». Им может стать бывший полузащитник клуба Александр Хацкевич, который ранее возглавлял молодёжную команду киевлян, а после этого работал в сборной Беларуси.

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