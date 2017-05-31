ФК «Динамо» (Киев) обыграл «Черноморец» в последнем туре чемпионата Украины
Футболисты киевского «Динамо» обыграли дома одесский «Черноморец» в матче заключительного 32-го тура чемпионата Украины сезона-2016/17.
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Встреча, прошедшая в Киеве в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Дерлис Гонсалес (29-я минута) и Андрей Ярмоленко (64). У гостей с пенальти отличился Александр Андриевский (53).
Киевское «Динамо» финишировало на втором месте в таблице чемпионата страны с 67 очками в активе. «Черноморец» стал шестым (38).
В других матчах тура донецкий «Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, сыграл на выезде вничью 1:1 с «Александрией», а луганская «Заря» обыграла донецкий «Олимпик» — 2:0.
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