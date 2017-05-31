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31 мая 2017, 21:30 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Шахтер» сыграл вничью с «Александрией» в последнем туре чемпионата Украины по футболу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. «Шахтер» в гостях сыграл вничью с «Александрией» со счетом 1:1 в матче заключительного тура второго этапа чемпионата Украины сезона-2016/17.

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В составе «Шахтера» мяч забил Андрей Боярчук (19-я минута), у «Александрии» отличился Сергей Старенький (23).

В параллельных матчах «Динамо» обыграло «Черноморец» — 2:1, «Заря» оказалась сильнее «Олимпика» — 2:0. Ранее в среду «Карпаты» обыграли «Звезду» — 2:1, «Сталь» и «Ворскла» друг другу голов не забили. Еще одна встреча между «Днепром» и «Волынью» не была доиграна из-за поведения болельщиков.

В сезоне-2016/17 чемпионат Украины проводился в два этапа. На втором этапе 12 команд, исходя из результатов первого этапа, были поделены на две группы. В одной было разыграно чемпионство, во второй решалось, кто покинет высшую лигу.

Победителем чемпионата досрочно стал «Шахтер», набрав 80 очков, второе место заняло «Динамо» (67). Обе команды в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов, «Шахтер» — в групповом этапе, «Динамо» начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда. Третьей в чемпионате финишировала «Заря» (54), которая в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги Европы. «Олимпик» (44) и «Александрия» (40), занявшие соответственно четвертое и пятое места, начнут выступление во втором по значимости еврокубковом турнире с третьего квалификационного раунда.

Команды, которые покинули высший дивизион первенства страны, также определились досрочно. Ими стали «Днепр» (40) и «Волынь» (38), финишировавшие соответственно на 11-м и 12-м местах. В нынешнем сезоне «Днепр» из-за долгов был лишен 15 очков решениями дисциплинарных комитетов Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Украины (ФФУ). Клубы «Волынь» и «Карпаты» из-за долгов были лишены шести очков каждый.

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