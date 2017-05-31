Райола: Ибрагимович хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что 35-летний швед хочет продолжить свою карьеру в стане манкунианцев.
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«Златан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Ему нравится в Англии, он хочет продолжать играть в
Он может стать ценным активом и для некоторых других клубов. Но я думаю, что нужно с уважением относиться к «Манчестер Юнайтед» и посмотреть, чего хотят все стороны, — сказал агент в интервью Talksport.
Контракт Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться от серьёзной травмы колена, истекает 30 июня 2017 года.
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