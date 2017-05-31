Полузащитник «Шахтёра» Степаненко: Хотел бы поменять чемпионат, но не клуб

«Для меня «Шахтёр» — это родной клуб, это часть моей семьи. Я уже семь лет играю здесь, чувствую себя защищённым и уверенным в своём будущем. В «Шахтёре» я вырос как человек, как футболист и как личность. Поэтому, по сути, переговоров вообще не было. У меня было ещё три года контракта, но руководство, видя мою работу, предложило оформить новое соглашение ещё на пять лет. За что я хочу сказать всем огромное спасибо!

В команде меня всегда всё устраивало. Конечно, есть свои амбиции и желания, но, когда мне предложили новое соглашение, я прекрасно понимал, что правильнее будет остаться. Да, я хочу поиграть в более сильном чемпионате, но постоянно говорю, что не хотел бы менять клуб, я хотел бы поменять только чемпионат. Если в течение моей карьеры так и не появится предложения, соответствующего уровню «Шахтёра», я с удовольствием останусь в донецком клубе и до конца буду стараться приносить «горнякам» пользу, — сказал Степаненко в интервью клубной пресс-службе.