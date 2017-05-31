Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29936319/
31 мая 2017, 21:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Шахтёра» Степаненко: Хотел бы поменять чемпионат, но не клуб

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко рассказал, почему решил продлить контракт с украинским клубом.

Полузащитник донецкого Шахтёра Тарас Степаненко рассказал почему решил продлить контракт с украинским клубом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Для меня «Шахтёр» — это родной клуб, это часть моей семьи. Я уже семь лет играю здесь, чувствую себя защищённым и уверенным в своём будущем. В «Шахтёре» я вырос как человек, как футболист и как личность. Поэтому, по сути, переговоров вообще не было. У меня было ещё три года контракта, но руководство, видя мою работу, предложило оформить новое соглашение ещё на пять лет. За что я хочу сказать всем огромное спасибо!

В команде меня всегда всё устраивало. Конечно, есть свои амбиции и желания, но, когда мне предложили новое соглашение, я прекрасно понимал, что правильнее будет остаться. Да, я хочу поиграть в более сильном чемпионате, но постоянно говорю, что не хотел бы менять клуб, я хотел бы поменять только чемпионат. Если в течение моей карьеры так и не появится предложения, соответствующего уровню «Шахтёра», я с удовольствием останусь в донецком клубе и до конца буду стараться приносить «горнякам» пользу, — сказал Степаненко в интервью клубной пресс-службе.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото