Экс-защитник ФК «Зенит» Бруну Алвеш перешел в шотландский «Рейнджерс»
Бывший защитник петербургского «Зенита» португалец Бруну Алвеш подписал двухлетний контракт с «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Глазго.
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В минувшем сезоне 35-летний защитник забил один гол в 37 матчах за «Кальяри». В конце мая было объявлено, что Бруну Алвеш вошел в расширенный состав сборной Португалии на Кубок конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.
«Рейнджерс» заняли третье место в чемпионате Шотландии и сыграют в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.