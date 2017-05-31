Экс-защитник ФК «Зенит» Бруну Алвеш перешел в шотландский «Рейнджерс»

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В минувшем сезоне 35-летний защитник забил один гол в 37 матчах за «Кальяри». В конце мая было объявлено, что Бруну Алвеш вошел в расширенный состав сборной Португалии на Кубок конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

«Рейнджерс» заняли третье место в чемпионате Шотландии и сыграют в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.