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31 мая 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-защитник ФК «Зенит» Бруну Алвеш перешел в шотландский «Рейнджерс»

Бывший защитник петербургского «Зенита» португалец Бруну Алвеш подписал двухлетний контракт с «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Глазго.

Бывший защитник петербургского Зенита португалец <span class=error>Бруну</span> <span class=error>Алвеш</span> подписал двухлетний контракт с Рейнджерс сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Глазго. Увеличить
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В минувшем сезоне 35-летний защитник забил один гол в 37 матчах за «Кальяри». В конце мая было объявлено, что Бруну Алвеш вошел в расширенный состав сборной Португалии на Кубок конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

«Рейнджерс» заняли третье место в чемпионате Шотландии и сыграют в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Рейнджерс
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