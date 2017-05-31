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31 мая 2017, 19:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Караваев вошёл в символическую сборную чемпионата Чехии-2016/17

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии-2016/17.

Российский защитник Спарты Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии-2016/17. Увеличить
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Также в команду попал экс-игрок «Москвы» Роман Губник, ныне выступающий за «Викторию Пльзень».

«Вероятно, лучший игрок “Спарты” в прошлом сезоне. Русский богатырь забивал и отдавал голевые передачи, один из мячей он забил в ворота “Виктории Пльзень” в матче второго круга», — говорится на сайте лиги.

В нынешнем сезоне 21-летний Караваев принял участие в 27 матчах чемпионата Чехии и забил 3 гола. Защитник выступает за пражскую «Спарту» с августа прошлого года, куда перешёл из ЦСКА, воспитанником которого является. Чехи заплатили за Караваева € 1 млн.

Ранее Караваев был признан лучшим игроком сезона в «Спарте».

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