Караваев вошёл в символическую сборную чемпионата Чехии-2016/17

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также в команду попал экс-игрок «Москвы» Роман Губник, ныне выступающий за «Викторию Пльзень».

«Вероятно, лучший игрок “Спарты” в прошлом сезоне. Русский богатырь забивал и отдавал голевые передачи, один из мячей он забил в ворота “Виктории Пльзень” в матче второго круга», — говорится на сайте лиги.

В нынешнем сезоне 21-летний Караваев принял участие в 27 матчах чемпионата Чехии и забил 3 гола. Защитник выступает за пражскую «Спарту» с августа прошлого года, куда перешёл из ЦСКА, воспитанником которого является. Чехи заплатили за Караваева € 1 млн.

Ранее Караваев был признан лучшим игроком сезона в «Спарте».