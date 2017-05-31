Аршавин: Не могу сказать, что мой гол был переломным. После него «Астана» заиграла лучше

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— Игра была непростой. Сегодня перед нами стояла непростая задача, но мы с ней справились. Я благодарю команду за великолепную игру, — отметил Аршавин.

— Андрей, считаете ли Вы, что ваш гол стал переломным?

— Не могу сказать, что мой гол был переломный. После пропущенного мяча «Астана» заиграла лучше. Однако действующая пара защитников Акош — Ахметов, на мой взгляд, самая лучшая на данный момент. Болельщики сегодня оказали хорошую поддержку, на стадионе царила прекрасная атмосфера.

— Почему Вы раньше неохотно шли на контакт с прессой?

— Я раньше проводил меньше времени на футбольном поле, поэтому считал, что интервью лучше брать у участников матча. Теперь будем готовиться к матчу с «Шахтером».

Добавим, что Аршавин открыл счет в перенесенном матче 20-го тура КПЛ против «Астаны». В итоге «Кайрат» разгромил лидера чемпионата со счетом 3:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице, сократив отставание до двух очков.

Отметим, что матчи 15-го тура пройдут 3 июня. Встречаются «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Кайсар», «Ордабасы» — «Тараз», «Иртыш» — «Окжетпес», «Астана» — «Атырау».