Аршавин: Не могу сказать, что мой гол был переломным. После него «Астана» заиграла лучше
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал победный матч с «Астаной» в рамках перенесенного матча 20-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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— Игра была непростой. Сегодня перед нами стояла непростая задача, но мы с ней справились. Я благодарю команду за великолепную игру, — отметил Аршавин.
— Андрей, считаете ли Вы, что ваш гол стал переломным?
— Не могу сказать, что мой гол был переломный. После пропущенного мяча «Астана» заиграла лучше. Однако действующая пара защитников Акош — Ахметов, на мой взгляд, самая лучшая на данный момент. Болельщики сегодня оказали хорошую поддержку, на стадионе царила прекрасная атмосфера.
— Почему Вы раньше неохотно шли на контакт с прессой?
— Я раньше проводил меньше времени на футбольном поле, поэтому считал, что интервью лучше брать у участников матча. Теперь будем готовиться к матчу с «Шахтером».
Добавим, что Аршавин открыл счет в перенесенном матче 20-го тура КПЛ против «Астаны». В итоге «Кайрат» разгромил лидера чемпионата со счетом 3:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице, сократив отставание до двух очков.
Отметим, что матчи 15-го тура пройдут 3 июня. Встречаются «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Кайсар», «Ордабасы» — «Тараз», «Иртыш» — «Окжетпес», «Астана» — «Атырау».
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