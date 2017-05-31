Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29935660/
31 мая 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Аршавин: Не могу сказать, что мой гол был переломным. После него «Астана» заиграла лучше

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал победный матч с «Астаной» в рамках перенесенного матча 20-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Полузащитник Кайрата открыл счет в матче с Астаной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Игра была непростой. Сегодня перед нами стояла непростая задача, но мы с ней справились. Я благодарю команду за великолепную игру, — отметил Аршавин.

— Андрей, считаете ли Вы, что ваш гол стал переломным?

— Не могу сказать, что мой гол был переломный. После пропущенного мяча «Астана» заиграла лучше. Однако действующая пара защитников Акош — Ахметов, на мой взгляд, самая лучшая на данный момент. Болельщики сегодня оказали хорошую поддержку, на стадионе царила прекрасная атмосфера.

— Почему Вы раньше неохотно шли на контакт с прессой?

— Я раньше проводил меньше времени на футбольном поле, поэтому считал, что интервью лучше брать у участников матча. Теперь будем готовиться к матчу с «Шахтером».

Добавим, что Аршавин открыл счет в перенесенном матче 20-го тура КПЛ против «Астаны». В итоге «Кайрат» разгромил лидера чемпионата со счетом 3:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице, сократив отставание до двух очков.

Отметим, что матчи 15-го тура пройдут 3 июня. Встречаются «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Кайсар», «Ордабасы» — «Тараз», «Иртыш» — «Окжетпес», «Астана» — «Атырау».

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 мая

Все нормально, отрыв от "Кайрата" есть. Главное - больше не допускать серьезных ошибок - Шомко

Не могу сказать, что мой гол был переломный. После него "Астана" заиграла лучше - Аршавин

Надо серьезно поговорить с игроками. Скоро играть в Лиге чемпионов, там нельзя так ошибаться - Стойлов