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31 мая 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Эшпириту Санту возглавил «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера <span class=error>Нуну</span> <span class=error>Эшпириту</span> Санту. Увеличить
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Ранее 43-летний специалист работал с «Порту» и «Валенсией».

Вместе с Эшпириту Санту в тренерский штаб «Вулверхэмптона» вошли три новых человека. «Вулверхэмптон» прошлый сезон завершил на 15-м месте в чемпион-лиге.

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