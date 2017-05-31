Эшпириту Санту возглавил «Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту.
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Ранее 43-летний специалист работал с «Порту» и «Валенсией».
Вместе с Эшпириту Санту в тренерский штаб «Вулверхэмптона» вошли три новых человека. «Вулверхэмптон» прошлый сезон завершил на 15-м месте в
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