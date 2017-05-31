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31 мая 2017, 19:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Аршавин помог «Кайрату» разгромить лидера чемпионата Казахстана

«Кайрат» разгромил «Астану» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана со счетом 3:0.

<span class=error>Кайрат</span> разгромил <span class=error>Астану</span> в матче 20-го тура чемпионата Казахстана со счетом 3:0. Увеличить
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел в составе «Кайрата» 71 минуту и отметился забитым голом.

«Кайрат» одержал четвертую победу подряд и до двух очков сократил отставание от лидирующей «Астаны».

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