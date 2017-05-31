Аршавин помог «Кайрату» разгромить лидера чемпионата Казахстана
«Кайрат» разгромил «Астану» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана со счетом 3:0.
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел в составе «Кайрата» 71 минуту и отметился забитым голом.
«Кайрат» одержал четвертую победу подряд и до двух очков сократил отставание от лидирующей «Астаны».
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