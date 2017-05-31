Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29935478/
31 мая 2017, 19:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Матч «Днепр» — «Волынь» прерван из-за броска петарды во вратаря

Матч 32-го тура чемпионата Украины «Днепр» — «Волынь» был остановлен на 48-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев.

Матч 32-го тура чемпионата Украины Днепр — <span class=error>Волынь</span> был остановлен на 48-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Болельщики «Днепра» бросали с трибун пиротехнику. Одна из петард взорвалась возле вратаря «Волыни» Романа Жмурко.

Если встреча будет отменена, то «Днепру» засчитают поражение. Отметим, что она не имеет турнирного значения — обе команды потеряли шансы на сохранение места в премьер-лиге, в том числе из-за снятия очков за долги.

Днепр
Новости Матчи Состав Статистика
Волынь
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае