Матч «Днепр» — «Волынь» прерван из-за броска петарды во вратаря
Матч 32-го тура чемпионата Украины «Днепр» — «Волынь» был остановлен на 48-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Болельщики «Днепра» бросали с трибун пиротехнику. Одна из петард взорвалась возле вратаря «Волыни» Романа Жмурко.
Если встреча будет отменена, то «Днепру» засчитают поражение. Отметим, что она не имеет турнирного значения — обе команды потеряли шансы на сохранение места в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter