К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Болельщики «Днепра» бросали с трибун пиротехнику. Одна из петард взорвалась возле вратаря «Волыни» Романа Жмурко.