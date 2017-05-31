«Арсенал» продлил контракт с главным тренером Арсеном Венгером

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«Арсенал» в завершившемся сезоне занял пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, а также в рекордный 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв ставшего чемпионом страны «Челси».

Предыдущее соглашение 67-летнего Венгера с «Арсеналом» истекало по окончании сезона.

Если Венгер отработает новый контракт до конца, он сможет побить рекорд экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона по количеству матчей в английской премьер-лиге.

Француз возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Он стал с «канонирами» трехкратным чемпионом Англии, 7 раз побеждал в Кубке страны, 6 раз выигрывал Суперкубок Англии. В 2006 году Венгер дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов, где со счетом 1:2 проиграл «Барселоне».