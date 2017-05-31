Капитан «Лацио» Билья согласовал контракт с «Миланом»
Полузащитник «Лацио» Лукас Билья близок к переходу в «Милан».
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La Repubblica сообщает, что 31-летний футболист согласовал контракт с россонери.
Бильи предложено трёхлетнее соглашение с окладом в € 2,5 млн за сезон плюс € 500 тыс. в виде бонусов. «Лацио» согласен отпустить полузащитника и заработает на его продаже около € 18 млн плюс ещё € 4 млн в виде различных премиальных выплат.
Аргентинский футболист играет в «Лацио» с 2013 года. Контракт Лукаса Бильи с римлянами действует до конца сезона-2017/18.
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