Алексей Еременко: Приятного от встречи с акимом было мало

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— Алексей Борисович, как вы отреагировали на решение руководства, было ли оно для вас неожиданным?

— Есть разочарование, но для меня это новый огромный опыт, другие реалии, околофутбольные грани, и даже притом, что случилось, я стараюсь вынести из этого позитив.

— Вы чувствовали, что отставка в ближайшее время возможна?

— Когда я выбрал профессию, то понимал, что тренеров рано или поздно увольняют, это часть работы, поэтому будучи тренером ты всегда должен быть готов к такому повороту событий. Ты стараешься, надеешься, что твои идеи принесут результат, но если его нет, то наступают определенные действия.

— Около месяца назад у команды была встреча с акимом, где были сказаны не очень приятные слова в адрес всего коллектива. Вы лично уже тогда предполагали, что вас могут отправить в отставку?

— Все зависит от результата, у нас за май месяц, до игры с «Астаной» было четыре победы и два поражения, это нормальный результат, мы стали выравнивать ситуацию, прежде всего психологически, чтобы ребята продолжали верить в себя. Ожидал я или нет? Это футбол, ты можешь проснуться сегодня и тебе скажут: «До свидания». Не хочу об этом долго рассуждать, ведь сколько было примеров, когда тренера убирали даже если результат был.

— Для вас стало удивительным или скорее неприятным, что команду вызывал к себе аким?

— Для меня это было в новинку, я не привык к такому, но опять, же повторюсь — это тоже опыт, ты всегда можешь из этого что-то почерпнуть для себя, ведь жизнь продолжается. Приятного от этой встречи было мало, не особо весело скажем так, но я это спокойно и философски воспринимаю.

— Сейчас исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Финонченко, как вы думаете, есть ли у него задатки стать полноправно главным без приставки «и.о»?

— У него же нет лицензии.

— Имеется в виду даже не юридическая составляющая, а по статусу, навыкам?

— Андрей работает в качестве тренера всего три месяца, он только в начале своего пути, он может им стать при желании, обучении, хотя опять же это футбол, неожиданности случаются. Так или иначе, Андрею желаю удачи независимо от того, насколько длинным получится этот период, потому что он настоящий патриот клуба.

— Но сейчас он все-таки не готов?

— Думаю, для него это тоже было некоторым сюрпризом, но в данный момент нужно принимать это как есть. Ему надо собраться, не паниковать и принимать решения исходя из своего большого опыта игрока и пока не очень великого опыта тренера. Удачи ему, пусть остается сильным и верит в себя!

— Есть ли у вас разочарование в игроках или может быть во всем коллективе?

— Абсолютно нет. Отличный коллектив, атмосфера сумасшедшая, все друг за друга стояли. Да, не повезло, где-то недоработали, но сейчас уже можно проанализировать и дальше идти вперед.

— Какие у вас впечатления от чемпионата? И если вам поступит предложение из Казахстана, согласитесь?

— Почему нет? Чемпионат интересный, но если такое предложение поступит, я приеду уже совсем другим, более подготовленным.

— К чему именно подготовленным?

— У меня другой менталитет, и надо успеть перестроиться, понять, как здесь все происходит. Но это исключительно профессиональные вещи, об этом все-таки не готов говорить.

Фото ФК «Шахтер».