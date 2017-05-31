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31 мая 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» готов заплатить € 50 млн за форварда «Фиорентины» Бернардески

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески по-прежнему интересен «Ювентусу».

Туринцы готовы выложить за 23-летнего форварда € 50 млн.

La Nazione сообщает, что руководство «старой синьоры» намерено попросить капитана Джанлуиджи Буффона лично поговорить с Бернардески. Оба футболиста родом из Каррары и хорошо ладят.

Конкуренцию «Ювентусу» могут составить «Челси» и «ПСЖ». При этом «Фиорентина» не оставляет попыток продлить контракт с итальянским футболистом. Действующее соглашение Бернардески истекает 30 июня 2019 года.

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