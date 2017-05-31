«Ювентус» готов заплатить € 50 млн за форварда «Фиорентины» Бернардески

Туринцы готовы выложить за 23-летнего форварда € 50 млн.

La Nazione сообщает, что руководство «старой синьоры» намерено попросить капитана Джанлуиджи Буффона лично поговорить с Бернардески. Оба футболиста родом из Каррары и хорошо ладят.

Конкуренцию «Ювентусу» могут составить «Челси» и «ПСЖ». При этом «Фиорентина» не оставляет попыток продлить контракт с итальянским футболистом. Действующее соглашение Бернардески истекает 30 июня 2019 года.