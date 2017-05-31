СМИ: Футболисты Алексис Санчес и Озил хотят покинуть лондонский «Арсенал»
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Чилийский форвард Алексис Санчес и немецкий полузащитник Месут Озил хотят покинуть лондонский «Арсенал», несмотря на доверие, которое оказывает футболистам главный тренер столичного клуба Арсен Венгер, сообщает The Times.
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Контракт чилийца с «Арсеналом» истекает через 12 месяцев, но игрок хочет перейти в мюнхенскую «Баварию» уже этим летом. Озил, который перешел в стан «канониров» из мадридского «Реала» за 42 миллиона фунтов в 2013 году, готовится выполнить свой контракт, который истекает в конце июня следующего года, чтобы гарантированно покинуть клуб свободным агентом.
«Арсенал» безуспешно пытается переподписать соглашения со звездными игроками последние два года. Клуб готов предложить форварду и хавбеку оклад в 280 тысяч фунтов в неделю.
Санчес в минувшем сезоне принял участие в 38 матчах чемпионата Англии, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач. В активе Озила 33 матча (8 голов + 9 передач).
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