СМИ: Футболисты Алексис Санчес и Озил хотят покинуть лондонский «Арсенал»

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Контракт чилийца с «Арсеналом» истекает через 12 месяцев, но игрок хочет перейти в мюнхенскую «Баварию» уже этим летом. Озил, который перешел в стан «канониров» из мадридского «Реала» за 42 миллиона фунтов в 2013 году, готовится выполнить свой контракт, который истекает в конце июня следующего года, чтобы гарантированно покинуть клуб свободным агентом.

«Арсенал» безуспешно пытается переподписать соглашения со звездными игроками последние два года. Клуб готов предложить форварду и хавбеку оклад в 280 тысяч фунтов в неделю.

Санчес в минувшем сезоне принял участие в 38 матчах чемпионата Англии, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач. В активе Озила 33 матча (8 голов + 9 передач).