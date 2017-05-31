Экс-игрок «Динамо» М Коштинья возглавил «Насьонал»
Португалец Коштинья, известный в России по выступлению за московское «Динамо», возглавил аутсайдера португальской Суперлиги «Насьонал».
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Контракт с 42-летним специалистом рассчитан на один год. Будучи футболистом, Коштинья с 1996 по 1997 год выступал в составе «Насьоналя». Официальная презентация тренера состоится 31 мая.
Коштинья играл в «Динамо» с 2005 по 2006 год. На его счету 10 матчей в составе
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