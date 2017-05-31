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31 мая 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок «Динамо» М Коштинья возглавил «Насьонал»

Португалец Коштинья, известный в России по выступлению за московское «Динамо», возглавил аутсайдера португальской Суперлиги «Насьонал».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан на один год. Будучи футболистом, Коштинья с 1996 по 1997 год выступал в составе «Насьоналя». Официальная презентация тренера состоится 31 мая.

Коштинья играл в «Динамо» с 2005 по 2006 год. На его счету 10 матчей в составе бело-голубых. Ранее португальский специалист работал с такими командами, как «Бейра-Мар», «Пасуш де Феррейра» и «Академика».

Насионал Ф
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