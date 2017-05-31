Экс-игрок «Динамо» М Коштинья возглавил «Насьонал»

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан на один год. Будучи футболистом, Коштинья с 1996 по 1997 год выступал в составе «Насьоналя». Официальная презентация тренера состоится 31 мая.