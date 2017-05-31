Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29926905/
31 мая 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что де Хеа останется, несмотря на интерес «Реала»

Голкипер Давид де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед», уверены в клубе.

26-летний испанец входит в сферу интересов «Реала», который пытался заполучить футболиста ещё в 2015 году. Летом мадридцы вновь намерены побороться за игрока.

Sky Sports сообщает, что переманить де Хеа будет крайне сложно. Давид доволен жизнью в «Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью и счастлив быть частью команды, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Манкунианцы в финале Лиги Европы обыграли «Аякс» (2:0) и получили право выступить в ЛЧ сезона-2017/18.

В «МЮ» Давид де Хеа играет с 2011 года, куда за £ 18,9 млн (около € 21,5 млн) перебрался из мадридского «Атлетико».

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото