В «Манчестер Юнайтед» уверены, что де Хеа останется, несмотря на интерес «Реала»

26-летний испанец входит в сферу интересов «Реала», который пытался заполучить футболиста ещё в 2015 году. Летом мадридцы вновь намерены побороться за игрока.

Sky Sports сообщает, что переманить де Хеа будет крайне сложно. Давид доволен жизнью в «Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью и счастлив быть частью команды, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Манкунианцы в финале Лиги Европы обыграли «Аякс» (2:0) и получили право выступить в ЛЧ сезона-2017/18.

В «МЮ» Давид де Хеа играет с 2011 года, куда за £ 18,9 млн (около € 21,5 млн) перебрался из мадридского «Атлетико».