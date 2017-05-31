«Ницца» включилась в борьбу за защитника «Челси» Зума
«Ницца» попытается приобрести защитника «Челси» Курта Зума, сообщает France Football.
Таким образом, «орлята» навяжут борьбу «Марселю», который хочет арендовать 22-летнего француза.
Сам Зума в феврале этого года сообщил, что по окончании сезона-2016/17 обсудит с руководством «Челси» своё будущее.
Ранее сообщалось, что «Челси» может отпустить Зума в другой клуб, если приобретёт у «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.
В минувшем сезоне Зума провёл в английской
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