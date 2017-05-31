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31 мая 2017, 9:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» включилась в борьбу за защитника «Челси» Зума

«Ницца» попытается приобрести защитника «Челси» Курта Зума, сообщает France Football.

Таким образом, «орлята» навяжут борьбу «Марселю», который хочет арендовать 22-летнего француза.

Сам Зума в феврале этого года сообщил, что по окончании сезона-2016/17 обсудит с руководством «Челси» своё будущее.

Ранее сообщалось, что «Челси» может отпустить Зума в другой клуб, если приобретёт у «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.

В минувшем сезоне Зума провёл в английской Премьер-лиге 9 матчей, лишь в трёх из них выйдя в основном составе.

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