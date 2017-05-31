«Ницца» включилась в борьбу за защитника «Челси» Зума

Таким образом, «орлята» навяжут борьбу «Марселю», который хочет арендовать 22-летнего француза.

Сам Зума в феврале этого года сообщил, что по окончании сезона-2016/17 обсудит с руководством «Челси» своё будущее.

Ранее сообщалось, что «Челси» может отпустить Зума в другой клуб, если приобретёт у «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.