Александрия — Шахтер. Анонс матча
Анонс матча 32-го тура чемпионата Украины Александрия — Шахтер.
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«Шахтер» уже в отпуске. Точнее, почти все ведущие
Украинская
31-е мая. Александрия. Стадион «Ника».
«Александрия» 19:00 «Шахтер» (Донецк).
Группа І
АРБИТРЫ
Арбитр — Юрий Можаровский (Львов)
Ассистенты арбитра — Евгений Данильченко, Леонид Ярмолинский
Четвертый арбитр — Евгений Арановский
Судейский наблюдатель — Сергей Лисенчук
Директор матча — Василий Бабий
Офицер — Вячеслав Помазков.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
— «Александрия» находится в зоне Лиги Европы, но в случае потери очков в матче с «Шахтером» и победы «Черноморца» в параллельном поединке, команда Владимира Шарана останется без еврокубков;.
— «Александрия» на одно очко опережает «Черноморец», поэтому в случае победы над «Шахтером» от результата параллельного матча команда Шарана зависеть не будет;.
— «Александрия» наравне с «Олимпиком» пропускает больше в первой шестерке — по 42 пропущенных мяча в 31-м матче; во второй шестерке команд только «Волынь» пропустила больше;.
— «Александрия» добыла лишь одну победу в последних 12-ти матчах; всего в 2017-м году «Александрия» одержала лишь две победы;.
— в последних пяти матчах у «Александрии» только один забитый гол — в ворота «Черноморца»;.
— в прошлом туре «Шахтер» потерпел второе поражение в текущем чемпионате Украины;.
— «Шахтер» намного опережает «Динамо» по количеству набранных очков, имеет преимущество по показателю пропущенных голов, но уступает киевлянам по показателю забитых; у «Динамо» — 67 голов, у «Шахтера» — 65 голов;.
— за «Шахтер» сыграют в основном украинцы; среди легионеров в составе команды на последний тур остались только Бланко Лещук и Гиорги Арабидзе;.
— «Александрия» ни разу в своей истории не побеждала «Шахтер» — ничья и пятнадцать поражений;.
— четыре последних матча «Александрия» проиграла «Шахтеру» с минимальной разницей в счете;.
— в чемпионате Украины «Шахтер» владеет стопроцентным показателем в противостоянии с «Александрией» — одиннадцать побед из одиннадцати возможных.
ТРАВМЫ
…Антон Шендрик…
…Юрий Путраш…
…Артем Чорний…
…Михаил Козак….
…нет информации….
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
…Сергей Чеботаев….
…Марлос….
СТАТИСТИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Всего сыграли между собой 16 матчей: +0 =1 -15; общий счет — 10:35.
На поле «Александрии» всего сыграли между собой 8 матчей: +0 =1 -7; общий счет — 8:17.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Дисквалификация Сергея Чеботаева заставит Владимира Шарана вернуть Сергея Симинина на позицию правого защитника. На противоположной стороне сыграет Цуриков, а в центре, — перед воротами Леванидова, — расположатся Гитченко и Басов.
В центре поля есть несколько вариантов, прогнозируем оптимальный из них — Банада и Запорожан. Грицук должен занять место под нападающим Кулишом, а Полярус и Пономарь будут действовать с акцентом на фланги.
Леванидов — Симинин, Басов, Гитченко, Цуриков — Банада, Запорожан — Полярус, Грицук, Пономарь — Кулиш.
В воротах «Шахтера» увидим Антона Каниболоцкого. Правый фланг защиты отойдет под контроль к Богдану Бутко, а слева, скорее всего, появится Василий Кобин. По крайней мере, бразильцев Азеведо и Исмаили в обойме нет, а переводить на фланг
Малышев и Степаненко — это опорная зона; Вячеслав Танковский сыграет ближе к нападающему Бланко Лещуку. Зубков и Коваленко, вероятно, будут поддерживать атаки с флангов.
Каниболоцкий — Бутко, Кривцов, Ордец, Кобин — Танковский, Малышев — Зубков, Танковский, Коваленко, Борячук — Бланко Лещук.
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