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«Шахтер» уже в отпуске. Точнее, почти все ведущие игроки-легионеры «Шахтера» во главе с Дарио Срной уже завершили сезон, поэтому в матче с «Александрией» очередной шанс получат дублеры. Собственно, после поражения от «Динамо» им есть что доказывать. «Александрия» же — одна из двух команд, в отношении которых интрига дожила до самого последнего тура. Заочное противостояние команды Владимир Шарана с одесским «Черноморцем» не позволяет говорить о заключительном туре как об абсолютно ненужной составляющей этого чемпионата. Обе команды претендуют на место в зоне Лиги Европы, но лучшие позиции — у «Александрии». Её, при условии потери «Черноморцем» очков в Киеве, устроит даже поражение.

Украинская Лига-Пари Матч. 32-й тур.

31-е мая. Александрия. Стадион «Ника».

«Александрия» 19:00 «Шахтер» (Донецк).

Группа І

АРБИТРЫ

Арбитр — Юрий Можаровский (Львов)

Ассистенты арбитра — Евгений Данильченко, Леонид Ярмолинский

Четвертый арбитр — Евгений Арановский

Судейский наблюдатель — Сергей Лисенчук

Директор матча — Василий Бабий

Офицер — Вячеслав Помазков.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— «Александрия» находится в зоне Лиги Европы, но в случае потери очков в матче с «Шахтером» и победы «Черноморца» в параллельном поединке, команда Владимира Шарана останется без еврокубков;.

— «Александрия» на одно очко опережает «Черноморец», поэтому в случае победы над «Шахтером» от результата параллельного матча команда Шарана зависеть не будет;.

— «Александрия» наравне с «Олимпиком» пропускает больше в первой шестерке — по 42 пропущенных мяча в 31-м матче; во второй шестерке команд только «Волынь» пропустила больше;.

— «Александрия» добыла лишь одну победу в последних 12-ти матчах; всего в 2017-м году «Александрия» одержала лишь две победы;.

— в последних пяти матчах у «Александрии» только один забитый гол — в ворота «Черноморца»;.

— в прошлом туре «Шахтер» потерпел второе поражение в текущем чемпионате Украины;.

— «Шахтер» намного опережает «Динамо» по количеству набранных очков, имеет преимущество по показателю пропущенных голов, но уступает киевлянам по показателю забитых; у «Динамо» — 67 голов, у «Шахтера» — 65 голов;.

— за «Шахтер» сыграют в основном украинцы; среди легионеров в составе команды на последний тур остались только Бланко Лещук и Гиорги Арабидзе;.

— «Александрия» ни разу в своей истории не побеждала «Шахтер» — ничья и пятнадцать поражений;.

— четыре последних матча «Александрия» проиграла «Шахтеру» с минимальной разницей в счете;.

— в чемпионате Украины «Шахтер» владеет стопроцентным показателем в противостоянии с «Александрией» — одиннадцать побед из одиннадцати возможных.

ТРАВМЫ

…Антон Шендрик…

…Юрий Путраш…

…Артем Чорний…

…Михаил Козак….

…нет информации….

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

…Сергей Чеботаев….

…Марлос….

СТАТИСТИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Всего сыграли между собой 16 матчей: +0 =1 -15; общий счет — 10:35.

На поле «Александрии» всего сыграли между собой 8 матчей: +0 =1 -7; общий счет — 8:17.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Дисквалификация Сергея Чеботаева заставит Владимира Шарана вернуть Сергея Симинина на позицию правого защитника. На противоположной стороне сыграет Цуриков, а в центре, — перед воротами Леванидова, — расположатся Гитченко и Басов.

В центре поля есть несколько вариантов, прогнозируем оптимальный из них — Банада и Запорожан. Грицук должен занять место под нападающим Кулишом, а Полярус и Пономарь будут действовать с акцентом на фланги.

Леванидов — Симинин, Басов, Гитченко, Цуриков — Банада, Запорожан — Полярус, Грицук, Пономарь — Кулиш.

В воротах «Шахтера» увидим Антона Каниболоцкого. Правый фланг защиты отойдет под контроль к Богдану Бутко, а слева, скорее всего, появится Василий Кобин. По крайней мере, бразильцев Азеведо и Исмаили в обойме нет, а переводить на фланг кого-то из центральных защитников — нерационально. Ордец и Кривцов расположатся в центральной зоне, хотя в обйме находяться и Ракицкий с Кучером.

Малышев и Степаненко — это опорная зона; Вячеслав Танковский сыграет ближе к нападающему Бланко Лещуку. Зубков и Коваленко, вероятно, будут поддерживать атаки с флангов.

Каниболоцкий — Бутко, Кривцов, Ордец, Кобин — Танковский, Малышев — Зубков, Танковский, Коваленко, Борячук — Бланко Лещук.