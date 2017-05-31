СМИ: Главный тренер «Ювентуса» Аллегри получил травму в благотворительном матче

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Игра состоялась накануне в Турине. Аллегри провел на поле всего 15 минут, после чего покинул газон с травмой задней поверхности бедра. В бытность игроком Аллегри действовал на позиции полузащитника в таких итальянских клубах, как «Перуджа», Кальяри, «Наполи» и «Пескара».

«Это небольшое растяжение, ничего серьезного. Увы, но можно бороться с чем угодно, но только не с возрастом. Это был прекрасный вечер. Сама идея таких матчей очень важна, здорово, что мы можем оказать некоторую помощь тем, кто в ней нуждается», — сказал 49-летний тренер.

3 июня «Ювентусу» в Кардиффе предстоит встретиться с мадридским «Реалом» в финальном матче Лиги чемпионов.