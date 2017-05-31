«Заруба» лучших команд чемпионата. Превью к перенесенным матчам 20-го тура КПЛ

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Футбол. Премьер-лига. Перенесенные матчи 20-го тура

31 мая (среда).

«Ордабасы» — «Иртыш»

В прошлом туре команды одержали гостевые победы в играх с «Окжетпесом» и «Актобе» соответственно. Причем с одинаковым счетом 2:1. Вот только южане закрепились на втором месте, тогда как павлодарцы в таблице идут только пятыми. Повезет «Иртышу» выиграть в этой игре и отставание от шымкентского клуба сократится до двух очков. Хорошая мотивация для подопечных Димитара Димитрова, чтобы параллельно прервать беспроигрышную серию «Ордабасы» из шести матчей.

В текущем чемпионате шымкентцы единственное поражение на своем поле потерпели в восьмом туре, когда уступили «Тоболу» 1:2. В целом дома всегда играют сильно. Но в данном случае им будет противостоять команда, умеющая добывать очки в гостях. В этом сезоне «Иртыш» на выезде проиграл лишь однажды. И то «Астане» в 12-м туре 0:2. Так что фанатов ожидает очень интересный поединок.

Всего команды провели 43 очных встреч, в 15 из них победили футболисты «Ордабасы» при восьми ничьих и 20 поражениях с отрицательной разницей мячей 42−61. При этом самые крупные победы в этих противостояниях принадлежат «Иртышу», победившему со счетом 5:1 и 4:0 в 2001 и 2008 годах соответственно.

«Кайрат» — «Астана»

Интереснейшая игра. Встретятся два главных претендента на «золото» в этом году. На данный момент астанчане лидируют в чемпионате, опережая идущих на третьем месте алматинцев на пять очков. Как видим, и в предстоящей игре отрыв может сократиться до двух баллов, если, конечно, хозяева победят. А они могут, поскольку на важные матчи всегда серьезно настраиваются. Хотя на принципиального соперника особо настраивать не нужно.

В составах команд хватает футболистов с хорошим исполнительским мастерством, что позволяет болельщикам рассчитывать на качественный футбол.

В последний раз в Алматы столичный клуб побеждал 19 ноября в 2016 года, когда в финале Кубка страны выиграл со счетом 1:0. Решающий мяч на 47-й минуте провел Жуниор Кабананга. Справедливости ради стоит сказать, что игра проходила на заснеженном поле. Соответственно, «Кайрату» не удалось сыграть в свою игру, что, конечно же, отразилось на итоге встречи.

Всего стороны встречались 28 раз. Восемь игр завершились в пользу алматинского клуба при восьми ничьих и 12 победах северян с минусовой разницей мячей 33−40. Кроме того, в 2011 году астанчане одержали самую крупную победу в играх с «Кайратом» — 6:1.