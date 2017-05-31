«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По версии компании, стоимость английского клуба оценивается в €3,186 млрд. «Манчестер Юнайтед» обошел испанский «Реал» (€3,057 млрд), с которым делил первое место в прошлогоднем отчете компании. На третье место рейтинга специалисты поставили испанскую «Барселону», оценив ее стоимость в €2,8 млрд.

Далее в рейтинге в порядке убывания располагаются: немецкая «Бавария» (€2,5 млрд), английские «Манчестер Сити» (2,04), «Арсенал» (2,02), «Челси» (1,7), «Ливерпуль» (1,4), итальянский «Ювентус» (1,3) и английский «Тоттенхэм» (1,04). Замыкает таблицу французский клуб «Марсель», чья стоимость оценивается в 196 млн евро. В отчете компании отмечается, что суммарная стоимость 32 клубов, попавших в рейтинг, составляет €29,9 млрд. Данный показатель на 14 процентов превосходит суммарную стоимость 32 клубов в прошлогоднем рейтинге.

Российские клубы в данном рейтинге не представлены.

В основу исследования положен анализ общедоступной финансовой информации 32 лучших футбольных клубов Европы за сезоны-2014/15 и 2015/16 по состоянию на 1 января 2017 года. Рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал.

В данном рейтинге не учитывались спортивные и бизнес результаты клубов прошедшего сезона-2016/17. KPMG является одной из четырех крупнейших компаний, оказывающих консалтинговые и аудиторские услуги, помимо нее в этот список входят Ernst & Young, PwC и Deloitte Touche Tohmatsu.

В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии. В минувшем сезоне клуб занял шестое место в национальном первенстве, но завоевал три трофея, победив в Суперкубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы.