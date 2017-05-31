Утверждён новый формат украинской Премьер-лиги

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Формат УПЛ на следующий сезон выглядит следующим образом:

— количество команд — 12;.

— количество туров — 32 плюс матчи плей-офф в группе 2;.

— общее количество матчей — 192 плюс матчи плей-офф в группе 2.

— чемпионат проходит в два этапа;.

— этап I: 2 круга — 22 тура — 132 матча;.

— этап II: 2 круга — 10 туров — 30 матчей в каждой группе плюс матчи плей-офф в группе 2;.

— по итогам этапа I формируются две группы по 6 команд;.

— группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы;.

— группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые покидают УПЛ;.

— команда, которая заняла 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;.

— команда, которая заняла11-е место, играет два матча плей-офф с командой, занявшей второе место в первой лиге, причём первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;.

— команда, которая заняла10-е место, играет два матча плей-офф с командой, занявшей 3-е место в первой лиге, причём первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;.

— очки, полученные на этапе I чемпионата, сохраняются.

Матч Суперкубка Украины запланирован на 15 июля, а первый тур чемпионата стартует 16 июля. Чемпионат завершится 19 мая, переходные матчи за выживание состоятся 23 и 27 мая.