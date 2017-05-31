Слуцкий получит разрешение на работу в Великобритании 1 июня
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий 1 июня получит разрешение на работу в Великобритании.
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По информации «Известий», 46-летний специалист ведёт переговоры с одним из клубов чемпионата Футбольной лиги Англии.
«Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведёт переговоры с одним из английских клубов. Вероятнее всего, он станет наставником команды из второй по значимости лиги английского футбола — Чемпионшипа», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Слуцкий заявил, что готов начать работать в АПЛ или Чемпионшипе.
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