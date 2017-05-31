Аллегри получил повреждение в благотворительном матче

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На 15-й минуте матча, проходившего на стадионе «старой синьоры», 49-летний специалист захромал, держась за заднюю поверхность правого бедра.

Встречу Аллегри продолжить не смог, но заявил, что ничего серьёзного с ним не произошло.

Напомним, что 3 июня «Ювентусу» в Кардиффе на стадионе «Миллениум» предстоит встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.