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31 мая 2017, 0:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аллегри получил повреждение в благотворительном матче

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил повреждение в благотворительном матче, сообщает Football Italia.

Главный тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри получил повреждение в благотворительном матче сообщает Football Italia. Увеличить
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На 15-й минуте матча, проходившего на стадионе «старой синьоры», 49-летний специалист захромал, держась за заднюю поверхность правого бедра.

Встречу Аллегри продолжить не смог, но заявил, что ничего серьёзного с ним не произошло.

Напомним, что 3 июня «Ювентусу» в Кардиффе на стадионе «Миллениум» предстоит встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

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