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31 мая 2017, 0:19 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Бонавентуре перешел из «Зари» в «Брюгге»

Нападающий луганской «Зари» Деннис Бонавентуре стал игроком «Брюгге». Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Нападающий луганской Зари <span class=error>Деннис</span> Бонавентуре стал игроком Брюгге. Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба. Увеличить
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Контракт подписан до 30 июня 2021. Другие детали соглашения с нигерийским футболистом не указаны.

В текущем сезоне 19-летний Деннис Бонавентуре провел 26 матчей за «Зарю» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

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