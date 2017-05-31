Бонавентуре перешел из «Зари» в «Брюгге»

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Контракт подписан до 30 июня 2021. Другие детали соглашения с нигерийским футболистом не указаны.

В текущем сезоне 19-летний Деннис Бонавентуре провел 26 матчей за «Зарю» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.