Бонавентуре перешел из «Зари» в «Брюгге»
Нападающий луганской «Зари» Деннис Бонавентуре стал игроком «Брюгге». Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракт подписан до 30 июня 2021. Другие детали соглашения с нигерийским футболистом не указаны.
В текущем сезоне 19-летний Деннис Бонавентуре провел 26 матчей за «Зарю» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter