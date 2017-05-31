Тотти может продолжить карьеру в ФК «Майами»
Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти, возможно, еще не завершил карьеру игрока. Об этом сообщают итальянские СМИ.
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Как информирует Football Italia, есть информация, что Тотти продолжит карьеру и переедет в США, где будет выступать за ФК «Майами». Эта команда играет в NASL — втором по силе дивизионе в США. Основал клуб легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини, а тренирует его легенда «Лацио» и «Милана» Алессандро Неста.
В прошедшем сезоне 40-летний Франческо Тотти провел 28 матчей за «Рому» и забил три мяча при семи голевых передачах.
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