«Беневенто» сыграл вничью с «Перуджей» и пробился в финал плей-офф за выход в серию А

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Итоговый счет матча — 1:1, а по сумме двух матчей победили гости.

Первый мяч забил на 81-й минуте румынский нападающий Георге Пушкаш. На последней минуте счет сравнял Франческо Никастро. В первом матче «Беневенто» победил с аналогичным счетом. Таким образом, команда пробилась в финал плей-офф, где сыграет с «Карпи».

Плей-офф за выход в серию А

Ответный матч

«Перуджа» — «Беневенто» — 1:1.

Голы: Никастро, 90 — Пушкаш, 81.

Первый матч — 0:1.