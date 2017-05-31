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31 мая 2017, 0:15 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Беневенто» сыграл вничью с «Перуджей» и пробился в финал плей-офф за выход в серию А

Ответный матч полуфинала плей-офф за выход в итальянскую серию А между «Перуджей» и «Беневенто» завершился вничью.

Ответный матч полуфинала <nobr>плей-офф</nobr> за выход в итальянскую серию А между <span class=error>Перуджей</span> и Беневенто завершился вничью. Итоговый счет матча — 1:1. Увеличить
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Итоговый счет матча — 1:1, а по сумме двух матчей победили гости.

Первый мяч забил на 81-й минуте румынский нападающий Георге Пушкаш. На последней минуте счет сравнял Франческо Никастро. В первом матче «Беневенто» победил с аналогичным счетом. Таким образом, команда пробилась в финал плей-офф, где сыграет с «Карпи».

Плей-офф за выход в серию А

Ответный матч

«Перуджа» — «Беневенто» — 1:1.

Голы: Никастро, 90 — Пушкаш, 81.

Первый матч — 0:1.
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