«Беневенто» сыграл вничью с «Перуджей» и пробился в финал плей-офф за выход в серию А
Ответный матч полуфинала
плей-офф за выход в итальянскую серию А между «Перуджей» и «Беневенто» завершился вничью.
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Итоговый счет матча — 1:1, а по сумме двух матчей победили гости.
Первый мяч забил на 81-й минуте румынский нападающий Георге Пушкаш. На последней минуте счет сравнял Франческо Никастро. В первом матче «Беневенто» победил с аналогичным счетом. Таким образом, команда пробилась в финал
Ответный матч
«Перуджа» — «Беневенто» — 1:1.
Голы: Никастро, 90 — Пушкаш, 81.
Первый матч — 0:1.
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