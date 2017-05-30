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30 мая 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Десять полицейских пострадали при разгоне футбольных болельщиков в Мюнхене

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Десять полицейских получили во вторник ранения на футбольном матче между командами второй бундеслиги «Мюнхен 1860» и «Ян». Игра прошла на «Альянц- Арене» в Мюнхене.

Мюнхен 1860 проиграл со счетом 0:2 и впервые за 24 года покинул вторую <span class=error>бундеслигу</span>. Увеличить
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«Результаты стыкового матча между командами “Мюнхен 1860” и “Ян”: десять легко раненных полицейских, в которых прилетели метательные снаряды. Разве так можно? На данный момент обстановка спокойная», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

«Мюнхен 1860» проиграл со счетом 0:2 и впервые за 24 года покинул вторую бундеслигу.

По данным агентства ДПА, ближе к концу матча, когда исход игры стал очевиден, разъяренные фанаты «Мюнхена 1860» сломали ограду, прорвались на одну из трибун и стали кидать во вратаря «Яна» палки и стулья. Полицейские были вынуждены встать между игроками и болельщиками. На некоторое время матч был прерван.
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