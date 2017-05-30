«Шериф» обыграл «Дачию» в «золотом» матче и стал чемпионом Молдавии

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«Шериф» и «Дачия» набрали одинаковое количество очков и сегодня выявляли сильнейшего.

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее были игроки «Шерифа» — 3:0.

Во второй раз в истории судьба чемпионского титула в Молдавии решалась в «золотом» матче. В прошлом году «Шериф» одержал победу над «Дачией» (1:0).

«Шериф» стал чемпионом Молдавии в 15-й раз в своей истории. В этом сезоне команда из Тирасполя также выиграла Кубок страны.