«Мюнхен-1860» с Оличем в составе вылетел из второй Бундеслиги

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В первом тайме голами отметились Коля Пуш и Марк Лайс. Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Мюнхен-1860» вылетел в третий дивизион.

В составе «Мюнхена-1860» выступает бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич, который сегодня вышел на замену после перерыва.

Мюнхенский клуб становился чемпионом Германии в 1966 году, а высший немецкий дивизион покинул в 2004-м.