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30 мая 2017, 23:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Мюнхен-1860» с Оличем в составе вылетел из второй Бундеслиги

«Мюнхен-1860» в ответном переходном матче за право выступать во второй Бундеслиге на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене проиграл со счётом 0:2 команде «Ян».

Мюнхен-1860 в ответном переходном матче за право выступать во второй <span class=error>Бундеслиге</span> на стадионе <span class=error>Альянц</span>-Арена в Мюнхене проиграл со счётом 0:2 команде Ян. Увеличить
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В первом тайме голами отметились Коля Пуш и Марк Лайс. Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Мюнхен-1860» вылетел в третий дивизион.

В составе «Мюнхена-1860» выступает бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич, который сегодня вышел на замену после перерыва.

Мюнхенский клуб становился чемпионом Германии в 1966 году, а высший немецкий дивизион покинул в 2004-м.
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