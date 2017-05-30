«Мюнхен-1860» с Оличем в составе вылетел из второй Бундеслиги
«Мюнхен-1860» в ответном переходном матче за право выступать во второй Бундеслиге на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене проиграл со счётом 0:2 команде «Ян».
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В первом тайме голами отметились Коля Пуш и Марк Лайс. Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Мюнхен-1860» вылетел в третий дивизион.
В составе «Мюнхена-1860» выступает бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич, который сегодня вышел на замену после перерыва.
Мюнхенский клуб становился чемпионом Германии в 1966 году, а высший немецкий дивизион покинул в 2004-м.
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