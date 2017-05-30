ФК «Шахтер» (Донецк) продлил контракт c полузащитником Тарасом Степаненко

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Новое соглашение с хавбеком сборной Украины рассчитано на пять лет.

Степаненко перешел в «Шахтер» из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. В составе «горняков» 27-летний хавбек стал пятикратным чемпионом и победителем Кубка страны, а также пять раз выигрывал Суперкубок Украины.