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30 мая 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

ФК «Шахтер» (Донецк) продлил контракт c полузащитником Тарасом Степаненко

Донецкий «Шахтер» продлил контракт c полузащитником Тарасом Степаненко, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Донецкий Шахтер продлил контракт c полузащитником Тарасом Степаненко сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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Новое соглашение с хавбеком сборной Украины рассчитано на пять лет.

Степаненко перешел в «Шахтер» из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. В составе «горняков» 27-летний хавбек стал пятикратным чемпионом и победителем Кубка страны, а также пять раз выигрывал Суперкубок Украины.

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