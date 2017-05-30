Вукоевич будет работать в киевском «Динамо»
Бывший полузащитник «Спартака» и киевского «Динамо» получил должность в украинском клубе. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».
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Сообщается, что Вукоевич будет работать менеджером по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.
Огнен Вукоевич выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год. В 2013 году он выступал за «Спартак» на правах аренды. Вместе с «Динамо» он один раз стал чемпионом Украины.
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