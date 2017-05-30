Фальшивые ёлочные игрушки. Что не так с «Барселоной»
Серьёзно говорим о магическом реализме и немного об Эрнесто Вальверде.
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Вы наверняка слышали, чем фальшивые ёлочные игрушки отличаются от настоящих. Если вдруг нет — сделайте минутный перерыв и прочитайте, жду вас на этом же месте. Нашли? Теперь можем продолжать.
По ходу сезона большинство трудностей, с которыми столкнулась «Барселона», были внимательно изучены. Тактические, психологические и кадровые проблемы — то есть все, которые приходят на ум, — подверглись подробному рациональному осмыслению. Прочитать анализ недостатков каталонцев вы можете в библиотеке «Чемпионате». Список справочной литературы по разделам:
Но есть мнение, что этого недостаточно. Дело в том, что рациональный подход — вообще не лучший подход к «Барселоне». По крайней мере, не исчерпывающий. Объяснять неудачи этой команды только цифрами неверно по нескольким причинам.
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Ему предстоит многое изменить, и можно ждать большого количества материалов, посвящённых тем его решениям, которые можно измерить и сосчитать. В их числе усиление полузащиты, лучшее расположение на поле
Вы назовёте многих центральных полузащитников, которые точно усилят стартовый состав «Барселоны»? Которые одинаково хорошо отбирают и ведут мяч, играют в пас, читают игру и, сильны в борьбе и стабильны настолько, чтобы напоминание о возрасте Андреса Иньесты не заставляло болельщиков хвататься за сердце? Я знаю всего трёх, это Поль Погба, Раджа Найнгголан и Марко Верратти. Вы знаете много тактических схем, которые позволяют сразу трём игрокам группы атаки участвовать в прессинге лишь эпизодически? Или 25-летний Неймар продолжит и дальше жертвовать своими голами ради Месси? Вы знаете, как заставить соперников забыть, о том, что важнейший для «Барселоны» игрок — Серхио Бускетс -не защищён от прессинга, рядом с ним творцы, а не секьюрити? Всё это, повторюсь, очень важно. Но рискну предположить, что это не главное. Итоговый успех или неудача Вальверде не зависит от того, что он переставит Неймара на семь метров правее или «изобретёт» схему 3−1−3−3 вместо 3−3−1−3.
Критикуя команду Луиса Энрике, многие говорят, что она стала слишком предсказуемой. Это ошибка: дело в том, что «Барселона» всегда была предсказуемой. И зависимость от Бускетса — не новость. Даже два года назад. И финт Неймара с пробросом мяча мимо защитника и ускорением в штрафную с фланга — не новость. И то, что Месси и Неймар не отрабатывают на флангах, как Педро и Вилья — не новость. Более того, девять лет назад при Гвардиоле все тоже знали, чего ждать от «Барсы». Хави даст пас, ещё, ещё один, потом ещё… а потом мяч окажется у Месси на противоположном краю штрафной — и всё, надо идти разводить мяч с центра поля.
«Барселона» догматика и префекциониста Гвардиолы очень отличалась от харизматичной и индивидуалистской «Барселоны» Луиса Энрике, но обе не спешили эволюционировать и долгое время прекрасно себя чувствовали.
Предсказуемость «Барселоны» — не причина её проблем, а индикатор. В начале и середине цикла предсказуемость не мешает побеждать. Почему — это самый интересный вопрос. И мы возвращаемся к тому, что определит успех работы Вальверде — к ёлочным игрушкам.
Способы создания магического реализма
Луис Энрике сумел замаскировать блестящей индивидуальной игрой форвардов тактическую слабость команды. Кстати, Франк Райкард в 2006 году сделал то же самое. Это был класс, который бьёт порядок — слом шаблона и мечта всех подростков, которые играют в футбол во дворе. Другим был Гвардиола — заложник одной тактической находки, но он довёл её до совершенства. При этом каждый раз в команде было
Химия между Хави, Иньестой и Месси в одном случае, химия между Месси, Неймаром и Суаресом в другом. Учитывая латиноамериканское происхождение этой «Барсы», наверное, уместно говорить о магическом реализме. Всё просто, привычно и даже бытово: идёт 105-й пас поперёк поля, все тихо дремлют, а потом один финт, и прекрасная Ремедиос Буэндиа средь бела дня возносится на небо. Магический реализм. Какая разница, что ты знаешь, что сделает Месси, если он всё равно сделает это быстрее, чем ты выставишь ногу? Вот поэтому предсказуемость не мешала «Барселоне» побеждать.
А сейчас они всё делают то же самое, но медленнее. Один реализм, никакой магии не осталось. Когда Луис Энрике перешёл на игру в три защитника, «Барса» встрепенулась, но эффект продержался ровно пару матчей. Она всё равно обыгрывает большинство команд — потому что большинство футболистов в любом случае не успевают за Месси, Неймаром и Суаресом. Но, чтобы клуб вернулся на вершину, нужно, чтобы за ними не успевали не большинство защитников, а лучшие. Леонардо Бонуччи, позёвывая, согласно кивает.
На первый взгляд, тренер, который никогда не был звездой футбола сам, никогда не работал с суперзвёздами и не выиграл ничего серьёзнее чемпионата Греции, не слишком подходит на эту роль. Но это «Барселона», поэтому рациональный подход тут не работает.
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