Фальшивые ёлочные игрушки. Что не так с «Барселоной»

Вы наверняка слышали, чем фальшивые ёлочные игрушки отличаются от настоящих. Если вдруг нет — сделайте минутный перерыв и прочитайте, жду вас на этом же месте. Нашли? Теперь можем продолжать.

По ходу сезона большинство трудностей, с которыми столкнулась «Барселона», были внимательно изучены. Тактические, психологические и кадровые проблемы — то есть все, которые приходят на ум, — подверглись подробному рациональному осмыслению. Прочитать анализ недостатков каталонцев вы можете в библиотеке «Чемпионате». Список справочной литературы по разделам:

Но есть мнение, что этого недостаточно. Дело в том, что рациональный подход — вообще не лучший подход к «Барселоне». По крайней мере, не исчерпывающий. Объяснять неудачи этой команды только цифрами неверно по нескольким причинам.

Во-первых, неудачи относительны. Всё-таки то, что для каталонцев «кризис», для большинства топ-клубов недосягаемая мечта. 116 забитых голов и 90 очков в чемпионате, четвертьфинал Лиги чемпионов и выигранный кубок: всем бы такой кризис. Можно систематически забираться на Эверест, но затащить на вершину фургончик, поселиться в нём и жить на такой высоте до старости невозможно: временами нужно спускаться вниз, чтобы подышать. «Барса» спустилась, у неё передышка. «Спустилась», кстати, всего на одно очко ниже «Реала». До вершины недалеко.

Во-вторых, некоторые вещи просто не поддаются измерению. Например, эмоции. Пусть по цифрам «Барселона» в порядке, но эмоции тех, кто регулярно смотрит игры каталонцев, подскажут: цифры обманчивы. Слишком много промахов Суареса, слишком много злости Месси, слишком много размахивания руками Неймара. Если верить цифрам, они провели прекрасный сезон. Если за ними наблюдать — они редко получали от собственной игры удовольствие. Для «Барселоны» это не менее важно и показательно, чем количество очков.

Жаль, что эмоции нельзя измерить или хотя бы как-то придать им вес. Даже окончательно поседевший за год Луис Энрике — это только намёк, а не нотариально заверенное подтверждение того, что работа его больше не радует. Что ж, значит, обойдёмся без нотариально заверенных документов — сейчас впечатления важнее. Это понимает и руководство, и сам Луис Энрике. Он, кстати, гениально обставил свой уход: использовал его как мотивационный приём и на каком-то отрезке выжал из команды максимум. Так «Барселоне» понадобился новый тренер, и при выборе клуб явно полагался не на цифры, а на более важные вещи.

Как выбрать нового тренера

К концу мая в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Барселоны» осталось два слова: Эрнесто и Вальверде. Человек, чей максимум в Испании на данный момент — это выигранный Суперкубок. Звучит не слишком солидно, но это не повлияет на результат. Последним тренером, кто принял «Барселону» в статусе «топа» и добился с клубом успехов, был Луи ван Гал в 1997 году. Да, с тех пор прошло уже 20 лет. Радомир Антич, Франк Райкард, Хосеп Гвардиола, Тито Виланова, Херардо Мартино, Луис Энрике — ни один из них на момент назначения не имел и пяти трофеев в портфолио. Их судьба в клубе сложилась абсолютно по-разному, и это подтверждает, что успех или неуспех в Каталонии не зависит от статуса, опыта и известности. Тем более что Вальверде в определённом смысле слова даже можно назвать тренером-победителем: когда он работал в Греции с топ-клубом по местным меркам, он выиграл три чемпионата из трёх.

Ему предстоит многое изменить, и можно ждать большого количества материалов, посвящённых тем его решениям, которые можно измерить и сосчитать. В их числе усиление полузащиты, лучшее расположение на поле Месси-Неймара-Суареса и умение команды выходить из-под прессинга. Всё это действительно очень важно. Тем более что ни одна из проблем не имеет простого решения.

Вы назовёте многих центральных полузащитников, которые точно усилят стартовый состав «Барселоны»? Которые одинаково хорошо отбирают и ведут мяч, играют в пас, читают игру и, сильны в борьбе и стабильны настолько, чтобы напоминание о возрасте Андреса Иньесты не заставляло болельщиков хвататься за сердце? Я знаю всего трёх, это Поль Погба, Раджа Найнгголан и Марко Верратти. Вы знаете много тактических схем, которые позволяют сразу трём игрокам группы атаки участвовать в прессинге лишь эпизодически? Или 25-летний Неймар продолжит и дальше жертвовать своими голами ради Месси? Вы знаете, как заставить соперников забыть, о том, что важнейший для «Барселоны» игрок — Серхио Бускетс -не защищён от прессинга, рядом с ним творцы, а не секьюрити? Всё это, повторюсь, очень важно. Но рискну предположить, что это не главное. Итоговый успех или неудача Вальверде не зависит от того, что он переставит Неймара на семь метров правее или «изобретёт» схему 3−1−3−3 вместо 3−3−1−3.

Критикуя команду Луиса Энрике, многие говорят, что она стала слишком предсказуемой. Это ошибка: дело в том, что «Барселона» всегда была предсказуемой. И зависимость от Бускетса — не новость. Даже два года назад. И финт Неймара с пробросом мяча мимо защитника и ускорением в штрафную с фланга — не новость. И то, что Месси и Неймар не отрабатывают на флангах, как Педро и Вилья — не новость. Более того, девять лет назад при Гвардиоле все тоже знали, чего ждать от «Барсы». Хави даст пас, ещё, ещё один, потом ещё… а потом мяч окажется у Месси на противоположном краю штрафной — и всё, надо идти разводить мяч с центра поля.

«Барселона» догматика и префекциониста Гвардиолы очень отличалась от харизматичной и индивидуалистской «Барселоны» Луиса Энрике, но обе не спешили эволюционировать и долгое время прекрасно себя чувствовали.

Предсказуемость «Барселоны» — не причина её проблем, а индикатор. В начале и середине цикла предсказуемость не мешает побеждать. Почему — это самый интересный вопрос. И мы возвращаемся к тому, что определит успех работы Вальверде — к ёлочным игрушкам.

Способы создания магического реализма

Луис Энрике сумел замаскировать блестящей индивидуальной игрой форвардов тактическую слабость команды. Кстати, Франк Райкард в 2006 году сделал то же самое. Это был класс, который бьёт порядок — слом шаблона и мечта всех подростков, которые играют в футбол во дворе. Другим был Гвардиола — заложник одной тактической находки, но он довёл её до совершенства. При этом каждый раз в команде было что-то, что можно назвать пресловутой «химией».

Химия между Хави, Иньестой и Месси в одном случае, химия между Месси, Неймаром и Суаресом в другом. Учитывая латиноамериканское происхождение этой «Барсы», наверное, уместно говорить о магическом реализме. Всё просто, привычно и даже бытово: идёт 105-й пас поперёк поля, все тихо дремлют, а потом один финт, и прекрасная Ремедиос Буэндиа средь бела дня возносится на небо. Магический реализм. Какая разница, что ты знаешь, что сделает Месси, если он всё равно сделает это быстрее, чем ты выставишь ногу? Вот поэтому предсказуемость не мешала «Барселоне» побеждать.

А сейчас они всё делают то же самое, но медленнее. Один реализм, никакой магии не осталось. Когда Луис Энрике перешёл на игру в три защитника, «Барса» встрепенулась, но эффект продержался ровно пару матчей. Она всё равно обыгрывает большинство команд — потому что большинство футболистов в любом случае не успевают за Месси, Неймаром и Суаресом. Но, чтобы клуб вернулся на вершину, нужно, чтобы за ними не успевали не большинство защитников, а лучшие. Леонардо Бонуччи, позёвывая, согласно кивает.

Тренер-временщик или тренер-консерватор не сможет начать новый цикл. Нужен человек с идеей, который сосредоточится не на схемах, а на том, что мы пошло назовём «химией» или магическим реализмом. Или, возвращаясь к метафоре заголовка, нужен тренер, при котором ёлочные игрушки «Барселоны» будут не только сверкать, как настоящие, но и радовать. Это главная задача Эрнесто Вальверде. Как он захочет решить её? Возможно, попытается вернуть магию в реализм лучшей атаки мира. Тогда ему понадобится завоевать уважение и доверие лидеров, а также топ-защитник. Возможно, наоборот — предпочтёт строить игру через полузащиту, как Гвардиола, и тогда помимо авторитета ему понадобится 100-миллионный трансфер или незамеченный гений в молодёжной команде. В любом случае это будет сложно.

На первый взгляд, тренер, который никогда не был звездой футбола сам, никогда не работал с суперзвёздами и не выиграл ничего серьёзнее чемпионата Греции, не слишком подходит на эту роль. Но это «Барселона», поэтому рациональный подход тут не работает.