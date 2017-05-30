Лучано Спаллетти: А на надгробии напишите: «Не исключаю, что вернусь»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рома» обновляется. Только вчера все обсуждали трогательную церемонию прощания с Франческо Тотти, который все-таки решился объявить о завершении выступлений за родной клуб. А сегодня рано утром клуб сообщил, что расстается с главным тренером.

Спустя несколько часов Спаллетти, приведший «волков» ко второму месту в серии А, собрал журналистов, чтобы подвести итоги своего второго пребывания в «Роме». Напомним, он уже тренировал римлян с 2005 по 2009 год, а вернулся в феврале 2016-го.

Вместе со Спаллетти в зал вошел новый спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи, который произнес вступительное слово.

— Мы работали с Лучано совсем недолго, ведь я только месяц назад пришел в клуб, но это было очень интенсивное сотрудничество. У меня и прежде было отличное мнение об этом специалисте, а теперь оно стало только лучше. Как о человеке, так и о тренере, — отметил Мончи. — Мы новую главу в истории «Ромы» и благодарим Лучано за все, что он сделал для клуба. Надеюсь, наши пути в будущем еще могут пересечься, и мы снова сможем поработать вместе. База «Ромы» в Тригории всегда будет вашим домом, Лучано!

— Спасибо за теплые слова. Зная, какой Мончи прекрасный управленец, мне жаль осознавать, что мы поработали вместе так мало, — ответил Спаллетти. После чего долго отвечал на вопросы.

Приводим главные цитаты чемпиона России-2010 и 2012. Следующим местом его работы, скорее всего, станет «Интер».

— Мне не удалось добиться в «Роме» всего, что я хотел. Уверен, у Мончи есть качества, которые позволят ему сделать эту работу лучше, и сплотить «Рому». Ей не хватает единства.

— Хочу поблагодарить всех сотрудников «Ромы», от боссов и игроков до поваров на кухне и уборщиц базы. Все они большие профессионалы.

— Я работал искренне и с душой. Делал все, чтобы «Рома» двигалась вперед.

— «Рома» значит для меня очень много. Даже когда я работал в России, то следил за командой предельно внимательно.

— Это был сложный сезон. И каждый может дать ему ту оценку, какую считает правильной. Лично я и радостных моментов пережил много, и страдал часто… Но хочу отметить отличную атмосферу на тренировках. Это залог успеха.

— Считаю, мы работали правильно. Да, были сложные моменты. Приходилось принимать непростые решения. И как коллектив мы могли быть сильнее. Но мы оставляем сильную «Рому». Это главное.

— Делал ли я ошибки? Не мне судить. В воскресенье я снова слышал свист в свой адрес… Но я не считаю, что заслужил такое. Да, мы проиграли «Лиону» в Лиге Европы и уступили «Лацио» в Кубке Италии. Но если бы каждый из тех, кто свистел, знал, какие мысли были в те дни в моей голове, он бы не свистел. Я вам это гарантирую.

— В воскресенье церемония прощания с Тотти объединила всех. Я почувствовал, что именно в этот момент все мы, включая всех зрителей, переродились в одно целое. И мне жаль терять это ощущение.

— Кто-то верил, что между мной и Тотти существует какая-то война. Но это не так. К сожалению, этот фон нес в себе много негатива. «Рома» не была единой, и в этом мое поражение.

— Тотти — великая личность. И я думаю он принесет массу пользы «Роме» как руководитель. Если, конечно, он заканчивает карьеру. Я не вынуждал его уходить из «Ромы». Это его решение.

— Мы с Франческо останемся друзьями. Мы будем ужинать вместе. Во время работы в команде случалось всякое, но я безмерно уважаю этого человека. Возможно, я вел себя не всегда верно. И это беспокоило меня. Но я до сих пор не понимаю, что именно стоило бы делать иначе.

— Когда я защищал остальных, это стали подавать так, будто я против Тотти.

— Я пришел в «Рому», когда она была в кризисе. Тотти стал меньше играть, это многих задело, но команда набирала очки в рекордном темпе. Так кто тогда прав?

— Ди Франческо, который может возглавить «Рому», достоин этого поста. Он доказал это в «Сассуоло».

— Что буду делать я сам? Я свободен для предложений. Буду ждать звонков….

— Процитирую римского песенника, который попросил написать на своем надгробии: «Не исключаю, что вернусь». Красиво сказано.