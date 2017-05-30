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30 мая 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Удинезе» продлил контракт с главным тренером Луиджи Дельнери до 2018 года

Руководство «Удинезе» воспользовалось опцией, прописанной в контракте главного тренера команды Луиджи Дельнери, и продлило соглашение с итальянским специалистом еще на один год, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Удине.

Руководство <span class=error>Удинезе</span> воспользовалось опцией прописанной в контракте главного тренера команды <span class=error>Луиджи</span> <span class=error>Дельнери</span> и продлило соглашение с итальянским специалистом еще на один год сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Удине. Увеличить
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Контракт рассчитан до конца июня 2018 года. Прежнее соглашение с 66-летним Дельнери истекало в конце июня.

Дельнери возглавил «Удинезе» в начале октября 2016 года, заключив договор на год с возможностью продления еще на один. Под его руководством команда в прошедшем сезоне заняла 13-е место в чемпионате Италии.

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