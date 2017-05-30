«Удинезе» продлил контракт с главным тренером Луиджи Дельнери до 2018 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт рассчитан до конца июня 2018 года. Прежнее соглашение с 66-летним Дельнери истекало в конце июня.

Дельнери возглавил «Удинезе» в начале октября 2016 года, заключив договор на год с возможностью продления еще на один. Под его руководством команда в прошедшем сезоне заняла 13-е место в чемпионате Италии.