Новым главным тренером «Лорьяна» стал бывший вратарь сборной Франции

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Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один сезон.

На посту главного тренера «Лорьяна» бывший голкипер «Нанта», «ПСЖ», «Лилля» и «Бастии» сменил Бернар Казони.

По итогам прошедшего сезона «Лорьян» вылетел из высшего французского дивизиона, уступив в переходных матчах «Труа».

В активе Ландро 11 матчей за сборную Франции. Карьеру игрока он завершил в 2014 году.