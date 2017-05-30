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30 мая 2017, 21:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Новым главным тренером «Лорьяна» стал бывший вратарь сборной Франции

Бывший вратарь сборной Франции Микаэль Ландро стал новым главным тренером «Лорьяна», сообщает официальный сайт клуба.

Бывший вратарь сборной Франции <span class=error>Микаэль</span> <span class=error>Ландро</span> стал новым главным тренером <span class=error>Лорьяна</span> сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один сезон.

На посту главного тренера «Лорьяна» бывший голкипер «Нанта», «ПСЖ», «Лилля» и «Бастии» сменил Бернар Казони.

По итогам прошедшего сезона «Лорьян» вылетел из высшего французского дивизиона, уступив в переходных матчах «Труа».

В активе Ландро 11 матчей за сборную Франции. Карьеру игрока он завершил в 2014 году.

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