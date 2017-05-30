Новый наставник «Шахтера» может определиться до конца недели
В футбольном клубе «Шахтер» произошли кадровые изменения. Исполнительным директором клуба стал Олжас Абраев, бывший
вице-президент Федерации футбола Казахстана. Спортивным директором назначен Мурат Тлешев, воспитанник жамбылской школы футбола. Новые руководители сегодня официально представлены команде.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Временно исполнять обязанности главного тренера будет легенда карагандинского футбола Андрей Финонченко. «Я думаю, до конца недели определится кандидатура нового главного тренера команды», — сказала руководитель областного Управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова.
Накануне с должности главного тренера «горняков» был отправлен в отставку российский специалист Алексей Еременко. Аскар Абильдаев покинул пост исполнительного директора. Также ушел спортивный директор Игорь Солошенко. Причиной такого решения стало плачевное положение команды в игровом сезоне.
Напомним, месяц назад руководство «Шахтера» встречалось с акимом области Ерланом Кошановым. Тогда глава региона выразил недовольство слабой игрой команды. Разговор был принципиальным. Аким области пообещал найти замену руководству и тренерскому составу клуба, если футболисты не станут играть лучше.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter