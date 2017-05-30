Новый наставник «Шахтера» может определиться до конца недели

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Временно исполнять обязанности главного тренера будет легенда карагандинского футбола Андрей Финонченко. «Я думаю, до конца недели определится кандидатура нового главного тренера команды», — сказала руководитель областного Управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова.



Накануне с должности главного тренера «горняков» был отправлен в отставку российский специалист Алексей Еременко. Аскар Абильдаев покинул пост исполнительного директора. Также ушел спортивный директор Игорь Солошенко. Причиной такого решения стало плачевное положение команды в игровом сезоне.



Напомним, месяц назад руководство «Шахтера» встречалось с акимом области Ерланом Кошановым. Тогда глава региона выразил недовольство слабой игрой команды. Разговор был принципиальным. Аким области пообещал найти замену руководству и тренерскому составу клуба, если футболисты не станут играть лучше.