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30 мая 2017, 21:32 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Новый наставник «Шахтера» может определиться до конца недели

В футбольном клубе «Шахтер» произошли кадровые изменения. Исполнительным директором клуба стал Олжас Абраев, бывший вице-президент Федерации футбола Казахстана. Спортивным директором назначен Мурат Тлешев, воспитанник жамбылской школы футбола. Новые руководители сегодня официально представлены команде.

В футбольном клубе Шахтер произошли кадровые изменения. Исполнительным директором клуба стал <span class=error>Олжас</span> <span class=error>Абраев</span> бывший <nobr>вице-президент</nobr> Федерации футбола Казахстана. Спортивным директором назначен <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Тлешев</span> воспитанник жамбылской школы футбола. Новые руководители сегодня официально представлены команде. Увеличить
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Временно исполнять обязанности главного тренера будет легенда карагандинского футбола Андрей Финонченко. «Я думаю, до конца недели определится кандидатура нового главного тренера команды», — сказала руководитель областного Управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова.

Накануне с должности главного тренера «горняков» был отправлен в отставку российский специалист Алексей Еременко. Аскар Абильдаев покинул пост исполнительного директора. Также ушел спортивный директор Игорь Солошенко. Причиной такого решения стало плачевное положение команды в игровом сезоне.

Напомним, месяц назад руководство «Шахтера» встречалось с акимом области Ерланом Кошановым. Тогда глава региона выразил недовольство слабой игрой команды. Разговор был принципиальным. Аким области пообещал найти замену руководству и тренерскому составу клуба, если футболисты не станут играть лучше.

Шахтер Кг
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