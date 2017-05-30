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30 мая 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду — самый популярный спортсмен мира, Шарапова — 23-я

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведённого ESPN.

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> признан самым популярным спортсменом мира по итогам исследования проведённого <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Португальский футболист опередил баскетболиста Леброна Джеймса и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Популярность спортсменов считалась по специальной формуле, учитывающей доходы, влияние в социальных сетях и количество запросов в Google. В первой сотне больше всего представителей футбола — 38, причём почти треть из них из английской Премьер-лиги. Теннисистка Мария Шарапова оказалась единственной россиянкой в рейтинге.

Самые популярные спортсмены мира:

1. Криштиану Роналду (футбол);
2. Леброн Джеймс (баскетбол);
3. Лионель Месси (футбол);
4. Роджер Федерер (теннис);
5. Фил Микельсон (гольф);
6. Неймар (футбол);
7. Усэйн Болт (лёгкая атлетика);
8. Кевин Дюрант (баскетбол);
9. Рафаэль Надаль (теннис);
10. Тайгер Вудс (гольф)…
23. Мария Шарапова (теннис).

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