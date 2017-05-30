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Португальский футболист опередил баскетболиста Леброна Джеймса и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Популярность спортсменов считалась по специальной формуле, учитывающей доходы, влияние в социальных сетях и количество запросов в Google. В первой сотне больше всего представителей футбола — 38, причём почти треть из них из английской Премьер-лиги. Теннисистка Мария Шарапова оказалась единственной россиянкой в рейтинге.

Самые популярные спортсмены мира:

1. Криштиану Роналду (футбол);

2. Леброн Джеймс (баскетбол);

3. Лионель Месси (футбол);

4. Роджер Федерер (теннис);

5. Фил Микельсон (гольф);

6. Неймар (футбол);

7. Усэйн Болт (лёгкая атлетика);

8. Кевин Дюрант (баскетбол);

9. Рафаэль Надаль (теннис);

10. Тайгер Вудс (гольф)…

23. Мария Шарапова (теннис).